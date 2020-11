Urge a sector ganadero apoyos del gobierno federal: Jorge Guzmán Nieves.

– Sonora se encuentra en situación crítica por sequía

– Se reúnen productores y diputados federales

Hermosillo, Sonor.- Ante la crítica situación en la que se encuentra el sector ganadero por la sequía que este año golpeó a la entidad, mermando su producción, aunado a la pandemia que tiene afectaciones a nivel mundial y la falta de apoyos por parte del gobierno federal, es momento de sumar esfuerzos para poder enfrentar esta problemática y que Sonora siga adelante, expresó Jorge Guzmán Nieves.

En reunión con productores y con los diputados federales Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión y Jorge Russo Salido; el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), en representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, subrayó que está sequía es una de las más extremas de los últimos 50 años, por lo que hizo un llamado para que el gobierno federal volteé a ver la situación crítica en la que actualmente se encuentra este sector.

“Diputado Ron y diputado Russo, yo creo que deberíamos de construir entre el poder legislativo, el gobierno del estado, y los productores una estrategia que dé resultados, no podemos mantenernos en la queja, y generar los argumentos técnicos para justificar lo que estamos planteando, creo que debemos de emprender una serie de acciones para evitar que esta ganadería vaya a un colapso y los daños vayan a ser aun más fuertes e irreversibles”, manifestó.

El titular de la Sagarhpa en Sonora propuso un programa especial para atención a los efectos de la sequía en la ganadería para qué se gestione un fondo especial para apoyo a pequeños productores; el recurso será destinado para la adquisición de alimento balanceado a bajo costo para el pequeño productor; se cuenta con la organización de las Asociaciones Ganaderas para implementar de manera ágil y transparente un programa especial.

Guzmán Nieves detalló que Sonora siempre se ha destacado por ser uno de los principales estados productores del país y que actualmente la entidad ocupa el quinto lugar a nivel nacional del Producto Interno Bruto (PIB) primario; en 2019 el sector agroalimentario generó 184 mil 33 empleos (13 por ciento estatal), de ahí la importancia de apoyar a este importante sector.

“Vengo con el respaldo de la gobernadora para que en los acuerdos que vayamos a tomar pongamos la parte que nos corresponda, pero también es importante que el gobierno federal haga lo que le toca, nos hemos venido quedando prácticamente solos”, reiteró.

El subsecretario de Ganadería, Gustavo Camou Luders, dijo que la sequía ha provocado una alta mortandad de ganado; se ha despoblado el hato ganadero de Sonora; existe la necesidad de salvar el ganado que está en mejor condición para la producción, pues recuperar el hato ganadero a niveles similares al 2019, tardará hasta cuatro años.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Héctor Platt Martínez, explicó que a la sequía se suma la falta de apoyo y recursos a los productores, elimina la posibilidad de recibir impulso o respaldo de programas que ya no están vigentes; esta crisis, dijo, tiene al borde de la desesperación de mujeres y hombres que se dedican al campo de Sonora, en esta actividad esencial, por lo que urge que la federación voltee ver este importante sector.

Los diputados federales Eduardo Ron Ramos y Jorge Russo Salido aseguraron que continuarán trabajando a favor de los productores y que gestionarán desde la Cámara de Diputados más recursos y más programas; todos unidos, dijeron, podrían lograr que la federación retome los programas de apoyo al campo, sobre todo en situaciones tan criticas como la actual.

“Venimos a escucharlos, a hacer los planteamientos de cual va a ser la ruta que tomaremos en los siguientes días a nivel federal y si no encontramos eco ante las peticiones de ustedes, porque no son de nosotros, aquí junto al secretario, el subsecretario, la confederación, todos tenemos que hacer una ruta para que nuestros reclamos presionen al presidente de la república, que lo tengo que decir, no está a la altura de los ganaderos”, finalizó Ron Ramos.