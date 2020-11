Karina tomó un UBER, pero llegó a un destino diferente: La muerte.

Hermosillo, Sonora.- Para Karina, una joven madre de dos pequeños, aquel sábado fue totalmente diferente: Salió a divertirse a una fiesta, estivo con amigos, bromeó y bailó, hasta que llegó la hora de regresar a casa, de ahí que solicitó los servicios de una unidad de transporte UBER, pero su destino fue la muerte.

Ella fue violada y asesinada, y fue hasta el domingo que su cuerpo fue localizado en un predio situado entre las colonias Villas del Sur y Quintas del Sol.

Había sido ultrajada sexualmente, estaba desnuda y sumamente golpeada hasta arrancarle la vida.

Tenía su domicilio en la colonia San Luis, donde la esperaban sus hijos y demás familiares, pero nunca llegó.

A manera de exigencia a las autoridades para que atrapen al asesino, uno de sus familiares escribió en el muro de Karina:

«Mi nombre es Karina Badilla, tengo 23 años, 2 hijos, madre soltera, soy muy alegre me río de cosas sin sentido, me gusta mucho trabajar, siempre he sido muy responsable».

«Después de bailar y pasármela bien, tomé la decisión de pedir un UBER hacia mi casa, avise que iba en camino, más nunca llegué, me llamaron y mi celular mandaba a buzón, había fotos de mi buscándome…», agrega.

«Finalmente me encontraron, desnuda, violada y toda golpeada en un baldío lejos de casa, jamás imaginé que este sería mi destino… lo cuento yo porque ella ya no puede, le arrebataron la vida, una vida inocente, una vida con mucho camino por delante, el cual se lo terminó una persona sin corazón, sin escrúpulos».