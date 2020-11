Crearán la Asociación Unidos por el Beisbol Sonorense.

Empalme, Sonora.- Con la participación de la mayoría de las ligas, tanto del sur como del norte del Estado, y totalmente abierta a todos quienes se quieran sumar, se va a crear próximamente la ‘Asociación Unidos por el Beisbol Sonorense’, que será presidida por el empalmense Mario Landa González.

En esta nueva asociación del beisbol van a ser aceptadas todas las ligas que quieran lo mejor para este deporte, y se va a trabajar para recobrar el nivel competitivo que tenía, “sin imposiciones ni retrocesos”, manifestó el actual presidente del Club Rieleros de Empalme y dirigente de las ligas de beisbol infantil empalmense.

Reiteró su malestar por lo ocurrido en la convocatoria para la renovación de la directiva de la Asociación Estatal de Beisbol de Sonora (Aebes), en la que pusieron candados para no dejar participar a aspirantes que no pertenecieran a la directiva y que no residieran en Hermosillo.

Landa González expuso que la decisión de crear un nuevo organismo fue por la inconformidad surgida entre dirigentes de ligas municipales de béisbol, tras lanzarse dicha convocatoria, en la cual no se aceptaba la participación de personas ajenas a su directiva.

Dijo que son más de 50 ligas, del norte y sur del estado, más las que se sumen, las que impulsan la unidad en el llamado ‘rey de los deportes’, así como la celebración de torneos estatales.

Comentó que en estos momentos se encuentran en pláticas entre las diferentes ligas, para luego dar paso a la organización de la nueva Asociación.