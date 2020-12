Dispuesto Gobierno del Estado a coadyuvar en la solución al conflicto en la carretera federal México 15.

Hermosillo, Sonora.- Para coadyuvar en la solución del conflicto en la carretera federal México 15, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano solicitó al Gobierno federal sumar al Gobierno del Estado a las mesas de negociación con las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis, informó Miguel Ernesto Pompa Corella.

El secretario de Gobierno indicó, en entrevista, que así como ocurrió en los conflictos que se tenían por la servidumbre de paso de la fibra óptica y de las vías y paso del ferrocarril por territorio yaqui, el Gobierno del Estado solicitó al Gobierno Federal, por medio de Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), participar en estas mesas de trabajo para coadyuvar y dar solución al conflicto de la carretera México 15, de la misma manera como se resolvieron los conflictos antes mencionados.

“La gobernadora Pavlovich siempre le ha apostado al diálogo y es por eso que solicitamos tener la oportunidad de estar en las mesas de negociación, que nos digan en qué podemos participar como autoridades estatales con las federales para no entorpecer el diálogo que está llevando a cabo en esas mesas, por eso estamos pidiendo participar para no hacer algo que pueda entorpecer el avance que ellos llevan; quedaron en hacernos partícipes y ponernos de acuerdo en qué participaría el Estado”, comentó.

El secretario de Gobierno reiteró la disposición del estado para ser parte de las mesas de trabajo y encontrar soluciones a la brevedad en este conflicto.

“Lo que queremos es resolver esta problemática, no habíamos tenido este problema en años anteriores, cuando menos no a estos niveles; a mí me tocó levantar el bloqueo que duró años en Vicam, y nosotros siempre hemos participado junto con la autoridad federal, precisamente para no vulnerar o no violentar la competencia que le corresponde a uno y otro orden de gobierno, pero de manera conjunta se puedan atender, ya lo hemos hecho anteriormente”, aseguró.

El Gobierno del Estado tiene conocimiento de que el origen de la problemática es por la servidumbre de paso de la carretera federal México 15, agregó el secretario de Gobierno, ya que según las autoridades tradicionales yaquis, al construir esta carretera, presuntamente hubo un acuerdo de designar un porcentaje del peaje a las comunidades indígenas.

“Ellos argumentan que desde que se construyó la Cuatro Carriles y empezaron con las casetas, se estableció un porcentaje que habría de darse al pueblo Yaqui, yo la verdad no he encontrado ese convenio en los archivos del Gobierno del Estado y eso es lo que ellos hacen valer, hemos tratado de construir una solución, no de ahorita, desde que empezamos este Gobierno y habíamos ido sorteando, gracias al diálogo, progresivamente esta problemática”, dijo.