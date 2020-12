Cumple Sedena el sueño de Elián: Soldado por un día.

Ciudad Obregón, Sonora.- El jovencito Elián Abdiel Amavizca, hoy de 14 años de edad, desde muy niño admiraba en su pueblo natal Yécora a los elementos del Ejército Mexicano que patrullaban la zona, pero que también ayudaban a la gente en casos de emergencia, y su sueño era que cuando grande sería un soldado.

Las instalaciones del 60 Batallón de Infantería de Cajeme abrieron sus puertas para hacer realidad el sueño de Elián y convertirlo en “Soldado por un Día”, en medio de una ceremonia especial y portando el uniforme de tropa, que le confeccionaron especialmente.

Su madre hizo la solicitud formal al mando militar del 60 Batallón, luego de que su hijo hace un año fue diagnosticado con esclerosis idiopática juvenil, lo que le impediría su ingreso a la milicia.

Al cumplirse su sueño, Elián manifestó que “estoy muy feliz, es mi sueño ser soldado, y que bueno que no me quedé con las ganas, me gustó mucho el recorrido y me recibieron todos muy bien, todo lo que aprendí́ me gustó mucho, gracias a mi mamá que se movió́ e hizo muchas llamadas para que yo pudiera estar aquí”.