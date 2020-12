Estiman que el sueldo por el trabajo doméstico sería de 2 mil 595 pesos quincenales.

Ciudad de México.- El trabajo doméstico no remunerado en mayor parte es realizado por mujeres al cual según una estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el sueldo que recibirían por esas actividades sería de 62 mil 288 pesos anuales, poco menos de 2 mil 595 pesos quincenales.

De acuerdo con lo informado por INEGI, las labores domésticas y cuidados del hogar corrieron a cargo de las mujeres en un 74.8%.

Según los datos presentados en la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, 2019 que, estudio que mide el valor económico total del trabajo no remunerado de los hogares que se integra en base al valor económico del trabajo no remunerado, labores domésticas y de cuidados del hogar, así como la producción de bienes de autoconsumo y por las labores realizadas por niños de entre 5 y 11 años.

En tanto a lo reportado, se especificó que los resultados en cifras netas per cápita mostraron que cada persona participó en promedio con un equivalente a 44,507 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados, mientras que al separarlo según su sexo de quien realizó las actividades, se observó que el trabajo de las mujeres tuvo un valor equivalente a 62 mil 288 pesos en promedio anual.

Mientras que las actividades del hogar realizadas por menores de 5 a 11 años durante 2019 en cifras separadas, las niñas aportaron 5,712 pesos y los niños 5,392 pesos.

En cuanto a su relación con el PIB nacional, el INEGI destacó que el valor del trabajo no remunerado que se realizó en el hogar alcanzó en 2019 un monto por 5.6 billones de pesos equivalente al 22.8%.