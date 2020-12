Exhortan a paisanos que este año no visiten a familiares en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Ante el repunte de contagios de COVID-19 en la entidad, es mejor invitar respetuosamente a todos los paisanos a que no visiten Sonora, a que este año no acudan con sus familiares y así cuiden su salud y la de sus seres queridos, expresó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron ocho fallecimientos más y 439 nuevos casos de la enfermedad en el estado.

El secretario de Salud señaló que lo mejor en esta Navidad es pedir a todos los paisanos que pensaban visitar los municipios de Sonora con sus familias, que no lo hagan y eviten exponerse y exponer a sus seres queridos.

“Te pido de favor que le hables con mucho cariño, mucho respeto y mucho amor a tus familiares que viven en Estados Unidos para que estas vacaciones no nos visiten. Es importante que los convenzas de no viajar para que no pongan en riesgo a tu familia; cada vez falta menos tiempo, te informo que el gobierno de México firmó con la farmacéutica Pfizer un contrato para 34.4 millones de dosis del biológico y que seguramente, un número de esta cifra llegará a Sonora”, afirmó.

Aun no se confirma en qué fechas podría llegar esta vacuna al estado, la cual primero será aplicada a los trabajadores del sector salud que están en la primera línea de batalla, recalcó Clausen Iberri, por lo que es importante seguir cuidándose, sin realizar reuniones ni organizar posadas, porque lo que sí es seguro es que la vacuna no estará disponible ni para diciembre ni enero.

CIFRAS COVID-19 DEL JUEVES

Este jueves, 13 pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 37 mil 790 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron ocho decesos en seis hombres y dos mujeres, en dos residentes de Hermosillo; dos de Navojoa; uno de Agua Prieta; uno de Cajeme; uno de Empalme y uno de San Luis Río Colorado, siete de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y uno de la Secretaría de Salud, acumulándose 3 mil 441 defunciones.

Este día, se registraron 439 nuevos casos por COVID, en 234 mujeres y 205 hombres, para un total de 43 mil 838 casos en la entidad, 268 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 49 de Nogales; 45 de Cananea; 20 de Cajeme; 18 de Navojoa; 9 de Nacozari de García; 5 de Baviácora; 3 de Arizpe; 3 de Huatabampo.

Además, 3 de Agua Prieta; 3 de San Luis Río Colorado; 2 de Bacoachi; 2 de Santa Ana; 2 de Etchojoa; 1 de Sahuaripa; 1 de Álamos; 1 de Nácori Chico; 1 de Benito Juárez; 1 de Huépac; 1 de Guaymas y 1 de Empalme.

Hoy se confirmaron cuatro casos pediátricos, en cuatro niñas, con los que se acumulan 853 en total; se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, para un total de 322 casos; 34 de los 439 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se han realizado 81 mil 323 pruebas; se han confirmado 43 mil 838 casos y se han descartado 37 mil 485; 11 mil 649 casos con cuadros leves; dos mil 203 activos y nueve mil 446 concluyeron su seguimiento; 28 mil 344 pacientes se han curado y 404 pacientes se encuentran hospitalizados, 155 de ellos estables, 181 graves y 68 críticos.