Indigna falta de atención en caso de ataque de perro a un abuelito en el sector Centro de Guaymas.

Guaymas, Sonora.- Indignación, enojo e impotencia ha generado en familiares y amigos el caso del ataque de que fue víctima un adulto mayor de 73 años de edad, cuando una mujer en condición de calle incitó a bravo perro para que se le fuera encima, en hechos que ocurrieron en la calle 17 y la diagonal Yáñez.

El caso es que el abuelito resultó con mordeduras y heridas profundas en extremidades superiores e inferiores, así como en los glúteos, situación que lo mantiene hospitalizado.

Se dijo que en un terreno baldío que utilizan personas indigentes y con ellos numerosos perros, e incitan a los animales a atacar a las personas que pasan por el lugar, como fue el caso de este asunto mayor.

Pero lo indignante es que ninguna autoridad hace nada “estamos muy indignados porque no hay autoridades que nos puedan ayudar, no hay perrera, el Sector Salud no nos puede ayudar porque tienen más derechos los indigentes que una persona normal agredida”, nos escribe un hijo del afectado.

“El detalle es que llegó la policía, y ni así se llevaron a la mujer que incitó al perro para el ataque; el Sector Salud tampoco pueden

hacer nada, pues no tienen las herramientas para hacerse cargo del perro, no hay autoridad que nos pueda ayudar”, dice molesto.