Sonora debe de ser prioridad para que lleguen las vacunas contra el COVID-19: Claudia Pavlovich Arellano.

• La gobernadora solicitó que la entidad sea incluida entre las primeras entidades para distribuir la vacuna cuando esta llegue a México.

• Sesiona Consejo Estatal de Salud en Cajeme y se suma ayuntamiento al acuerdo Por Un Sonora en Semáforo Verde

Cajeme, Sonora.- Por su alta incidencia en comorbilidades y enfermedades crónico degenerativas, así como su cercanía con los Estados Unidos y el flujo de personas por esta frontera, Sonora debe ser considerado como entidad prioritaria para la llegada de vacunas contra el COVID-19, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al participar en la sesión del Consejo Estatal de Salud celebrada en Cajeme, donde se firmó el acuerdo “Por un Sonora en Semáforo Verde” entre autoridades estatales, federales, el Ayuntamiento cajemense, sector empresarial y sociedad civil.

Tras informar que envió un oficio con esta petición oficial dirigido a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, la gobernadora Pavlovich subrayó que es necesario que llegue esta vacuna a la entidad a la brevedad, ante el incremento de casos, ocupación hospitalaria de las últimas semanas y las condiciones que presenta.

“Sonora es prioridad para que lleguen las vacunas, ¿por qué?, somos un estado seco donde no llueve, donde tenemos un clima desértico y un frío que te duelen los huesos y eso no nos ayuda para nada, pero además somos un estado fronterizo y, lamentablemente, nuestros hermanos de Arizona están pasándola muy mal como ya lo sabemos todos y tenemos que hacer lo necesario para que a Sonora le vaya bien”, aseveró.

En los oficios dirigidos a ambos titulares, la mandataria estatal explicó que Sonora registra elevadas tasas de prevalencia de comorbilidades que complican la recuperación de los pacientes y elevan la letalidad del virus, lo que ha generado que durante la pandemia la ocupación hospitalaria esté casi a tope tanto en el sector público como en el privado.

“Me permito solicitar de la manera más atenta nos indiquen cuáles serán los trámites y procesos necesarios para que el estado de Sonora forme parte de las prioridades en materia de distribución y aplicación de la vacuna para prevenir el COVID-19, que de acuerdo a lo que se conoce en medios de comunicación, estará disponible para México en los primeros meses del próximo año”, indica el oficio.

En la reunión del Consejo, la mandataria estatal mencionó que el COVID-19 es una enfermedad de la que aún se desconocen aspectos, ya que una persona sin padecimientos o comorbilidades también puede desarrollar síntomas graves.

“Se los digo por experiencia propia, y se los digo claro, yo en lo personal no tengo ningún tipo de comorbilidad, no tengo presión alta, no tengo diabetes, no soy hipertensa, no tengo asma, y sin embargo yo no la pasé bien, es decir, tengo complicaciones y tengo secuelas”, comentó, por lo que celebró que Cajeme se esté sumando al acuerdo estatal para trabajar unidos en busca de mitigar el impacto de la pandemia y proteger la salud y la vida de las y los sonorenses.

En lo que fue la primera sesión el Consejo Estatal de Salud celebrada fuera de la capital del estado, el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, llamó a la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad para que Sonora pase a semáforo verde.

“Queremos que nos ayuden aún más, queremos que junto con el presidente municipal y con este gran comité de seguimiento, control y evaluación para la reactivación económica y social de Cajeme, queremos que juntos busquemos un Obregón con un semáforo en verde, con el fin de evitar más contagios, evitar más fallecimientos y, sobre todo, necesitamos una apertura económica”, señaló.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, presidente municipal de Cajeme, se sumó al acuerdo “Por un Sonora en Semáforo Verde”, donde se busca atender el tema de salud, procurando también la reactivación económica.

“Con el propósito de sumar esfuerzos que se traduzcan en una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, estamos sumando la participación del municipio en este gran acuerdo por un Sonora en Semáforo Verde, lo hemos colegiado, lo hemos analizado con el Comité de Reactivación Económica y Social, esta reflexión se ha hecho también con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales y también el sector empresarial”, comentó.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, explicó que en las últimas dos semanas se ha registrado un incremento en casos por COVID-19, por lo que se pronostica suban aún más en el transcurso de diciembre.

“En las últimas dos semanas, hemos registrado un exceso de casos respecto a lo que esperamos, es decir, estamos por arriba de lo que habíamos inferido de acuerdo al comportamiento, si la curva no nos miente, estaríamos teniendo un incremento considerable de casos hasta finales de diciembre”, dijo.

Acuerdo “Por un Sonora en Semáforo Verde”

ACUERDO PRIMERO

Toda vez que, de no tomar de manera inmediata las medidas necesarias, el repunte de la epidemia será más notorio en dos o tres semanas; que es factible el retorno al semáforo rojo estatal y ante la inminencia del incremento de las interacciones sociales con motivo de la temporada decembrina, el Consejo Estatal de Salud, por unanimidad de sus miembros:

1. Recomienda al Gobierno del Estado de Sonora y a los H. Ayuntamientos de la zona fronteriza con los Estados Unidos y a las autoridades federales involucrados en el “Programa Paisano”, buscar los mecanismos para concientizar y exhortar a los connacionales radicados en el extranjero, para que, en un gesto de solidaridad, con sus familiares y seres queridos, se abstengan de visitarlos durante la temporada decembrina.

Se recomienda igualmente a los tres niveles de gobierno, estudiar la factibilidad de instalar en los “Módulos Paisano” filtros para el tamizaje de anticuerpos y antígeno.

2. Recomienda al Gobierno del Estado de Sonora y a los H. Ayuntamientos de la zona fronteriza de los Estados Unidos para que, en coordinación con las autoridades federales competentes y con pleno respeto a los derechos para el tránsito de vehículos y personas, se inhiban los cruces con fines turísticos, recreativos y sociales no esenciales durante la temporada decembrina o en tanto no se modifique el comportamiento de la epidemia.

3. El Consejo Estatal de Salud apoya y se suma a la instrucción de la C. Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a su gabinete de trabajar transversalmente en el operativo para una Navidad saludable y aprueba la instrumentación inmediata de las medidas adicionales al “Mapa Sonora Anticipa” expuestas por la Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, para limitar la movilidad poblacional y la convivencia social durante la temporada decembrina, particularmente en municipios y áreas de máximo riesgo, regulando la celebración de posadas y todas las actividades sociales que impliquen la concentración de personas, así como, concientizando a la población de evitar, en lo posible, las visitas innecesarias a familiares y amigos.

ACUERDO SEGUNDO

Considerando que de acuerdo a lo expuesto por el Dr. Gerardo Álvarez, los municipios de Hermosillo y Agua Prieta se encuentran en nivel de “Alerta Máxima” y 7 más de los de mayor tamaño poblacional en el estado, en nivel de “Alerta Alta”, el Consejo Estatal de Salud por unanimidad de sus miembros recomienda a las autoridades federales, estatales y municipales competentes, continuar implementando las acciones necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de las medidas de contingencia sanitaria por nivel de riesgo, contempladas en el “Mapa Sonora Anticipa” como horarios, protocolos, modalidades de operación en terrazas y lugares cerrados, límites de tiempo de estancia en el interior de establecimientos y aforos máximos permitidos entre otros, así como la suspensión de actividades conforme al nivel de riesgo como es el caso del “ Riesgo Máximo” que suspende:

• Casinos

• Antros, bares y cantinas

• Boliches

• Gimnasios y spas

• Eventos masivos

• Guarderías

• Salones de fiesta

• Cines, teatros y museos

• Salones de belleza, peluquerías y centros de tatuajes

• Bodas, quinceañeras, piñatas, showers o eventos sociales similares dispersadores del virus.

Entre otros establecimientos comerciales y de servicios y otros eventos sociales.

ACUERDO TERCERO

Para contribuir a disminuir la movilidad poblacional, el Consejo Estatal de Salud por unanimidad de sus miembros, recomienda a los tres niveles de gobierno intensificar las medidas que se han tomado para el “trabajo en casa”, mantener cerradas las oficinas públicas que no requieran del trabajo y atención presencial al público y, en el caso de núcleos poblacionales en “Riesgo Máximo”, suspender totalmente las actividades en aquellas en las que se presenten brotes o rebrotes de contagios, operando solo de manera virtual los trámites y procesos de atención esenciales.

Asimismo, el Consejo Estatal de Salud recomienda a las Dependencias del Ejecutivo Estatal y a los H. Ayuntamientos, implementar mecanismos para supervisar y vigilar de manera más enérgica y estrecha, que los servidores públicos seleccionados para el trabajo en casa, permanezcan en sus domicilios durante la jornada laboral y concientizarlos de limitar sus salidas sólo a actividades esenciales.

ACUERDO CUARTO

El Consejo Estatal de Salud por unanimidad de sus miembros, exhorta a los tres niveles de gobierno instrumentar una estrategia de comunicación para sensibilizar a la población del “autocuidado de la salud” para que cada ciudadano se responsabilice de aplicar las medidas de prevención personal y de cumplir estrictamente las medidas indicadas en el “Mapa Sonora Anticipa» para reducir la movilidad poblacional, ya que el control y la mitigación de la pandemia requiere de un ejercicio de corresponsabilidad de gobierno y sociedad.

III. FIRMA DEL ACUERDO “POR UN SONORA EN SEMÁFORO VERDE” QUE CELEBRAN EL CONSEJO ESTATAL DE SALUD, LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, EL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME Y EMPRESARIOS

ACUERDO QUINTO

Considerando que los firmantes del Acuerdo “Por Un Sonora en Semáforo Verde” han expresado su voluntad para instrumentar las medidas del “Mapa Sonora Anticipa”, incluyendo las acordadas en esta Sesión, el Consejo Estatal de Salud recomienda incluirlas en dicho Acuerdo e instruye al C. Secretario de Salud Pública para que, en representación de este Órgano Colegiado, suscriba el citado Acuerdo.

ACUERDO SEXTO

Considerando que el propósito central del Acuerdo “Por Un Sonora en Semáforo Verde” es conjuntar los esfuerzos de todas las instituciones públicas y privadas, de los tres niveles de gobierno, de todas las organizaciones de la sociedad civil y de personas físicas en general, para mitigar, controlar y erradicar COVID-19 y lograr un semáforo en verde, el Consejo Estatal de Salud por unanimidad de sus miembros los exhorta a sumarse a estos esfuerzos e instruye al Secretario de Salud Pública y vicepresidente de este Órgano Colegiado a continuar gestionando la adhesión de más Ayuntamientos, Instituciones y organizaciones públicas y privadas y de personas físicas.

Presentes: Erika Buzani de Luna, jefa del departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Salud Pública; José David Ruíz González, director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos; Francisco Javier Valdez Real, presidente de la Asociación de Hospitales Privados del Noroeste; José Tomás Jorge Tress Zilly, comandante de la IV Región Naval; Jorge Ambia Minero, general de brigada y Estado Mayor Presidencial; Humberto Aguilar Romo; delegado del Issste en Sonora; Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora; Edgar Jesús Zitle García delegado del IMSS en Sonora; Jesús Alejandro Vargas García, jefe del Estado Mayor IV Zona Militar; Fermín Frausto Araiza, presidente de la Federación Médica de Sonora; Martin Nava Velarde, director general de Isssteson; Luis Becerra Hurtado, subdirector médico de Isssteson; Gerardo Barnetche Valdez, presidente de Cruz Roja Cajeme; Servando Pablos Salgado, titular de la Notaría Pública 48; Francisco Mendoza Calderón, coordinador de Protección Civil Cajeme; Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV; Severo Castro Paz, director del Issste Cajeme; René Abraham Liera Martínez, subdelegado médico del Issste; Juan Saúl Benítez Maldonado; secretario del Ayuntamiento de Cajeme; Armenia Troncoso Almada, directora de Comunicación Social de Cajeme; y Walter Arvizu Tineo, jefe de la Unidad de Control Sanitario del municipio de Cajeme.