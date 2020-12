Se registran 12 muertes y 261 nuevos casos de Covid-19 en Sonora.

Hermosillo, Sonora.- Es momento de no bajar la guardia COVID-19, al contrario, es tiempo de reforzar las medidas para prevenir esta enfermedad y evitar más defunciones, resaltó Enrique Clausen Iberri, tras confirmarse que este día se registraron en Sonora 261 nuevos casos, de los cuales 236 son de Hermosillo, así como 2 defunciones a causa de la pandemia.

El secretario de Salud en Sonora pidió a la población no organizar festejos decembrinos, ya que son eventos donde hay alto riesgo de contagios al reunirse un gran número de personas.

“En este momento lo que no debemos hacer es perder el ánimo, bajar la guardia y abrirle espacio a los contagios y te digo porque el día de hoy por la mañana me tocó ver como llegaba la funeraria a uno de los hospitales a recoger el cuerpo de una persona fallecida por COVID-19, la cual era demasiado joven, después de ver su rostro, me llené de rabia e impotencia del sufrimiento que esta pérdida causaría a su familia”, indicó.

Clausen Iberri añadió que un estudio de la Universidad de Oxford mostró que una de cada cinco personas con resultado positivo en la prueba de COVID-19 es diagnosticada con un trastorno como ansiedad o depresión dentro de los siguientes tres meses, además de que, en personas mayores de 65 años, la probabilidad de ser diagnosticado con demencia después de padecer la enfermedad aumentó en comparación con otros padecimientos.

“Contagiarte de COVID-1 no es un juego. Ponemos a tu disposición a nuestros especialistas, que están preparados para brindar atención gratuita y oportuna. Si tuviste COVID-19 y sientes que algo no anda bien en tus emociones y en tu mente, contáctanos al 9-1-1 o a la línea 6629-37-65-19 y pide hablar con un especialista en salud mental y recuerda: para evitar contagios es muy importante que apliques la regla de tres, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia”, señaló.

Hoy se confirmaron 12 decesos por COVID-19, en 6 mujeres y 6 hombres, residentes de: San Luis Río Colorado 3; Santa Ana, Agua Prieta y Nogales 2 cada uno; Cajeme, Magdalena y Huatabampo 1 cada uno; con lo que se acumulan 3 mil 498 defunciones.

Este día se sumaron 261 nuevos casos, en 145 mujeres y 116 hombres, con los que suman 45 mil 311 casos en total; los nuevos pacientes son residentes de: Hermosillo 236; San Luis Río Colorado 10; Nogales 4; Caborca, Cajeme y Santa Ana 2 cada uno; Cananea, Benjamín Hill, Nacozari de García, General Plutarco Elías Calles y Guaymas 1 cada uno.

Hoy se confirmaron 4 casos pediátricos, en 2 niñas y 2 niños, acumulándose 868 en total y se contabilizaron 4 casos en mujeres embarazadas llegando a un total de 334. A la fecha, se han recuperado 38 mil 659 personas de COVID-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 45,311 casos confirmados y 3,498 defunciones

Defunciones registradas el 9 de diciembre: 12

San Luis Río Colorado: 3

Santa Ana: 2

Agua Prieta: 2

Nogales: 2

Cajeme: 1

Magdalena: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 6/ Hombres: 6

IMSS: 10

Secretaría de Salud: 2

Casos confirmados el 9 de diciembre: 261

Hermosillo: 236

San Luis Río Colorado: 10

Nogales: 4

Caborca: 2

Cajeme: 2

Santa Ana: 2

Cananea: 1

Benjamín Hill: 1

Nacozari de García: 1

Gral. Plutarco: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 145/ Hombres: 116

Institución Médica

Secretaría de Salud: 185

IMSS: 51

Sedena: 1

Acumulados

Defunciones: 3,498

Hermosillo: 1,091

Cajeme: 672

San Luis Río Colorado: 308

Nogales: 297

Guaymas: 222

Navojoa: 170

Agua Prieta: 122

Caborca: 81

Huatabampo: 78

Empalme: 61

Etchojoa: 50

Puerto Peñasco: 48

Cananea: 43

Nacozari de García: 35

Magdalena: 35

Benito Juárez: 28

Bácum: 26

Santa Ana: 16

San Ignacio Río Muerto: 15

Gral. Plutarco Elías Calles: 12

Fronteras: 10

Cumpas: 9

Ímuris: 7

Pitiquito: 6

Ures: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Naco: 4

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Benjamín Hill: 3

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Mujeres: 1,483/Hombres: 2,015

Institución Médica

IMSS: 2,145

Secretaría de Salud: 1,031

Isssteson: 241

Issste: 73

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 45,311

Hermosillo: 20,857 municipio con mayor incidencia con un 46% del total

Cajeme: 5,689 que representan el 13% del total

Nogales: 3,333 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,298 que representan 5% del total

Guaymas: 2,070

Navojoa: 2,008

Caborca: 1,827

Cananea: 1,417

Agua Prieta: 1,013

Huatabampo: 818

Empalme: 666

Etchojoa: 523

Magdalena: 428

Puerto Peñasco: 314

Nacozari de García: 234

Santa Ana: 228

Bácum: 166

Gral. Plutarco Elías Calles: 136

Pitiquito: 135

Benito Juárez: 121

San Ignacio Río Muerto: 104

Álamos: 102

Ímuris: 74

Sahuaripa: 67

Altar: 65

Ures: 61

Cumpas: 50

Moctezuma: 48

Rosario: 44

Baviácora: 44

Fronteras: 36

Benjamín Hill: 31

Naco: 28

Bacoachi: 28

Yécora: 25

Sáric: 22

Aconchi: 20

San Miguel de Horcasitas: 17

Arizpe: 15

Nácori Chico: 14

Trincheras: 13

Villa Hidalgo: 12

Granados: 10

Quiriego: 9

Cucurpe: 8

Banámichi: 8

Arivechi: 7

Bavispe: 6

Ónavas: 6

Carbó: 6

Rayón: 5

Tubutama: 5

Divisaderos: 5

Huásabas: 5

San Felipe de Jesús: 4

Villa Pesqueira: 4

San Javier: 3

Santa Cruz: 3

Bacerac: 3

Huépac: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 24,508/Hombres: 20,803

Institución Médica

Secretaría de Salud: 32,183

IMSS: 8,655

Isssteson: 3,420

Issste: 821

Sedena: 218

Semar: 14

Casos estudiados: 84,470

Confirmados: 45,311

Descartados: 39,159

Cuadro leve: 13,045

Pacientes activos: 2,730

Pacientes en seguimiento terminado: 10,315

Curados: 28,344

Hospitalizados: 424

Estables: 169

Graves: 181

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 74