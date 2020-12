Continuarán este día frío y lluvias en gran parte de Sonora

Hermosillo Sonora.- La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil advierte de lluvias en amplias regiones del Estado, acompañadas de temperaturas frías de seis centígrados en el Norte de Sonora y de seis a ocho centígrados en la parte alta de la zona serrana.

Noches y amaneceres con temperaturas de seis centígrados con vientos moderados a fuertes en localidades serranas y en el norte de Sonora estarán registrándose producto de la tercera tormenta invernal que interaccionará con el frente frío No. 19 y con la corriente en chorro polar, generando lluvias en la mayor parte del estado con probabilidad de agua nieve o nieve en las partes altas de las regiones serranas del norte, noreste y oriente.

La dependencia, en coordinación con organismos de salud y protección civil en los municipios, llaman a la población a protegerse y brindar cuidados a las personas adultas mayores y población infantil.

Se recomienda no encender braseros en espacios cerrados, no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro y bufanda y no respirar aire frío, usar cubre boca, ponte crema corporal, tomar líquido abundantemente y consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.

Hoy se esperan rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y rachas de 70 kilómetros por hora en las regiones norte, noreste y oriente, con temperaturas máximas entre los 20 y los 25 centígrados en la sierra. Se pronostican lluvias dispersas en la mayor parte del Estado y probabilidad de agua nieve o nieve en las partes altas de las regiones serranas del norte, noreste y oriente.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre los nueve y los catorce centígrados, en el centro del estado de once a catorce centígrados y, en el sur de la entidad, las temperaturas oscilarán durante la noche y a tempranas horas entre los 14 y los 18 centígrados.

Temperaturas máximas de 25 grados en el Desierto de Altar y noroeste del estado el día de hoy, en tanto que en la sierra y el norte serán inferiores a los 22 centígrados durante el día. Cielo despejado a medio nublado, con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora en las regiones costeras, principalmente en el centro y sur del Golfo de California y en las regiones, norte, noreste y región serrana de la entidad, rachas de 70 km/h.

Hermosillo amaneció con temperaturas entre los 12 a 14 centígrados con humedad relativa del 93 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 23 centígrados, cielo medio nublado a nublado y 10% de probabilidad de lluvia, con un índice de rayos UV en un valor alto de 8 a 10. Ayer la máxima fue de 31 centígrados. Mañana podría registrarse una temperatura máxima de 25 y una mínima de 9 centígrados y sin probabilidad de lluvias para la capital de Sonora. Se registraron lluvias de 24 a 32 mm (litros por metro cuadrado)

Ciudad Obregón amaneció con 18 centígrados y humedad del 54 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 24 centígrados, cielo medio nublado a nublado, 20% de probabilidad de lluvia nocturna y un índice de rayos UV en un valor alto de 8 a 10. Ayer la máxima fue de 33 centígrados y se pronostica para mañana una temperatura máxima de 26 con una mínima de 11 centígrados y sin probabilidad de lluvia para la ciudad cabecera municipal de Cajeme.

TEMPERATURAS MÁXIMAS DE AYER

San Luis Río Colorado con 22 grados centígrados, Sonoyta 26.6, Heroica Caborca 26, Altar 28, Puerto Peñasco 20.6, Santa Cruz 23, Heroica Nogales 23, Agua Prieta 24, Cabullona 23.6, Magdalena de Kino 26, Imuris 26, Bacadéhuachi 24, Nácori Chico 25.4, Bacerac 22, Moctezuma 26, Huásabas 26, Tepache 26.6, Sahuaripa 30, Trincheras 28, Cananea 19.8, Querobabi 27, Carbó 27, Cucurpe 25.7, Baviácora 26, Ures 27, Poblado Miguel Alemán 29, Mátape 26.6, Cobachi 28.6, Suaqui Grande 31, Onavas 31.5, Ortiz 32, Cócorit 31.6, Tesopaco 30, Heroica Guaymas 26.8, Yécora 21.5, Álamos 30, Etchojoa 31.5, Navojoa 31 y Huatabampo 31.