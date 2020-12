Hay que mantener medidas preventivas previo a la llegada de vacuna contra el COVID-19: Enrique Clausen Iberri.

-Se confirmaron 229 casos y 34 decesos por Coronavirus en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En tanto no se cuente con vacunación contra el COVID-19 en Sonora, la mejor protección ante este virus es seguir con los cuidados sanitarios para evitar más contagios y defunciones, resaltó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora, informó que el gobierno federal anunció el Plan de Vacunación Anticovid que planea iniciar la tercera semana de este mes de diciembre, en la ciudad de México y el Estado de Coahuila, donde sólo se aplicará a personal de salud.

“Para Sonora, aún no tenemos una fecha establecida para iniciar con la aplicación, con esto te quiero decir que ya falta menos tiempo para que todos podamos vacunarnos, pero, por lo pronto, la indicación sigue siendo la misma. No es posible que asistas a posadas, no sería bueno para ti y tu familia que acudas a cualquier tipo de festejo”, indicó.

Clausen Iberri añadió que si una persona tiene este día el primer síntoma, tendrá que pasar Navidad aislado, por lo que apeló a la responsabilidad de las y los ciudadanos para evitar contagiarse.

“En lo que respecta a la Secretaría de Salud te informaremos cuándo la vacuna llegará a Sonora, por cierto, esta iniciará primeramente a aplicarse en el personal de salud y en una segunda etapa a adultos mayores, el tema de la logística y mecanismos de distribución y congelación ya los tenemos totalmente previstos, te lo digo para que esto no te preocupe”, señaló.

Este jueves se confirmaron 34 decesos por COVID-19, en 19 hombres y 15 mujeres, residentes de: Hermosillo y San Luis Río Colorado 9 cada uno; Agua Prieta 6; Nogales 4; Cajeme, Nacozari de García, Guaymas, Puerto Peñasco, Ímuris y Empalme 1 cada uno; acumulándose 3 mil 532 defunciones.

Se sumaron 229 casos por COVID, en 118 hombres y 111 mujeres; acumulándose 45 mil 540 casos en total, residentes de: Hermosillo 82; Cananea 33; Nogales 25; San Luis Río Colorado 21; Agua Prieta 15; Cajeme 14; Nacozari de García 8; Baviácora 6; Navojoa 5; Santa Ana, Bacoachi y Guaymas 3 cada uno; Puerto Peñasco y Empalme 2 cada uno; Benito Juárez, Magdalena, Caborca, Aconchi, Santa Cruz, Fronteras y Pitiquito 1 cada uno.

Se confirmaron 2 casos pediátricos; en 1 niña y 1 niño; acumulándose 870 en total, y se contabilizó 1 caso en una mujer embarazada; llegando a un total de 335.

A la fecha se han recuperado 38 mil 662 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 45,540 casos confirmados y 3,532 defunciones

Defunciones registradas el 10 de diciembre: 34

Hermosillo: 9

San Luis Río Colorado: 9

Agua Prieta: 6

Nogales: 4

Cajeme: 1

Nacozari de García: 1

Guaymas: 1

Puerto Peñasco: 1

Ímuris: 1

Empalme: 1

Mujeres: 15/ Hombres: 19

IMSS: 27

Issste: 4

Isssteson: 2

Secretaría de Salud: 1

Casos confirmados el 10 de diciembre: 229

Hermosillo: 82

Cananea: 33

Nogales: 25

San Luis Río Colorado: 21

Agua Prieta: 15

Cajeme: 14

Nacozari de García: 8

Baviácora: 6

Navojoa: 5

Santa Ana: 3

Aconchi: 3

Guaymas: 3

Peñasco: 2

Empalme: 2

Benito Juárez: 1

Magdalena: 1

Caborca: 1

Aconchi: 1

Santa Cruz: 1

Fronteras: 1

Pitiquito: 1

Mujeres: 111/ Hombres: 118

Institución Médica

IMSS: 126

Secretaría de Salud: 96

Isssteson: 4

Issste: 3

Acumulados

Defunciones: 3,532

Hermosillo: 1,100

Cajeme: 673

San Luis Río Colorado: 317

Nogales: 301

Guaymas: 223

Navojoa: 170

Agua Prieta: 128

Caborca: 81

Huatabampo: 78

Empalme: 62

Etchojoa: 50

Puerto Peñasco: 49

Cananea: 43

Nacozari de García: 36

Magdalena: 35

Benito Juárez: 28

Bácum: 26

Santa Ana: 16

San Ignacio Río Muerto: 15

Gral. Plutarco Elías Calles: 12

Fronteras: 10

Cumpas: 9

Ímuris: 8

Pitiquito: 6

Ures: 5

Altar: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Moctezuma: 4

Villa Hidalgo: 4

Naco: 4

Bacoachi: 3

Aconchi: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Benjamín Hill: 3

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Baviácora: 1

Bavispe: 1

Álamos: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Mujeres: 1,498/Hombres: 2,034

Institución Médica

IMSS: 2,172

Secretaría de Salud: 1,032

Isssteson: 243

Issste: 77

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 45,540

Hermosillo: 20,939 municipio con mayor incidencia con un 46% del total.

Cajeme: 5,703 que representan el 13% del total.

Nogales: 3,358 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,319 que representan 5% del total

Guaymas: 2,073

Navojoa: 2,013

Caborca: 1,828

Cananea: 1,450

Agua Prieta: 1,028

Huatabampo: 818

Empalme: 668

Etchojoa: 523

Magdalena: 429

Puerto Peñasco: 316

Nacozari de García: 242

Santa Ana: 231

Bácum: 166

Gral. Plutarco Elías Calles: 136

Pitiquito: 136

Benito Juárez: 122

San Ignacio Río Muerto: 104

Álamos: 102

Ímuris: 74

Sahuaripa: 67

Altar: 65

Ures: 61

Cumpas: 50

Baviácora: 50

Moctezuma: 48

Rosario: 44

Fronteras: 37

Benjamín Hill: 31

Bacoachi: 31

Naco: 28

Yécora: 25

Sáric: 22

Aconchi: 21

San Miguel de Horcasitas: 17

Arizpe: 15

Nácori Chico: 14

Trincheras: 13

Villa Hidalgo: 12

Granados: 10

Quiriego: 9

Cucurpe: 8

Banámichi: 8

Arivechi: 7

Bavispe: 6

Ónavas: 6

Carbó: 6

Rayón: 5

Tubutama: 5

Divisaderos: 5

Huásabas: 5

San Felipe de Jesús: 4

Villa Pesqueira: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 3

Bacerac: 3

Huépac: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Tepache: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 24,619/Hombres: 20,921

Institución Médica

Secretaría de Salud: 32,279

IMSS: 8,781

Isssteson: 3,424

Issste: 824

Sedena: 218

Semar: 14

Casos estudiados: 84,913

Confirmados: 45,540

Descartados: 39,337

Cuadro leve: 13,210

Pacientes activos: 2,892

Pacientes en seguimiento terminado: 10,318

Curados: 28,344

Hospitalizados: 454

Estables: 180

Graves: 198

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 76