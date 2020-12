Quinceañera se quita la vida porque no la dejaban tener novio

Frontera, Coahuila.- El que su madre no la dejara tener novio e incluso salir de casa, llenaron de depresión a una jovencita de la colonia Aviación, al final tomó la mala decisión de suicidarse, en hechos ocurridos la mañana de ayer.

Con este suicidio son dos los que se han registrado en nuestra región; el pasado mes de octubre, otro adolescente de 17 años de edad se pegó un tiro en la sien, también por problemas con sus padres y novia, en la colonia Barrera de Monclova.

Ayer antes de la fatal tragedia, la joven Evelyn Elizabeth, de tan sólo 15 años, había discutido de nuevo con su madre Karla Yaneth N, de 32 años, pues ella no la dejaba salir, no por un castigo, sino por el bien de ella misma, pues los contagios del Covid-19 no cesan en la región.

Huye de su ‘prisión’ quitándose la vida

La menor ex estudiante de la Secundaria Técnica 64, donde en los tres años fue una alumna con excelente nivel académico, ya por estar en la preparatoria se sentía grande, quería tener ya una relación sentimental, pero su madre no se lo permitía, pues esto podía distraer sus estudios.

Pero la joven no lo comprendió o no lo quiso ver, ella se sentía frustrada e incluso encarcelada en su casa ubicada en la calle Aeroméxico, número 119, fue entonces que tomó una decisión que no tenía regreso.

Antes de las once de la mañana, se fue a su habitación y sin dudarlo tomó un cable, mismo que amarró a la ventana y el otro extremo a su cuello, para así dejarse caer al vacío falleciendo entonces víctima de asfixia por ahorcamiento, en cuestión de segundos.

Aunque con premura acudieron al sitio paramédicos de Bomberos para prestarle los primeros auxilios a la jovencita estudiante de preparatoria, era demasiado tarde, pues la quinceañera había dejado de existir.

Luego de confirmarse el deceso de la señorita, elementos de Seguridad Pública procedieron al aseguramiento de la vivienda en espera de sus homólogos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarían de realizar la diligencia correspondiente.

También hicieron acto de presencia elementos de Servicios Periciales, mismos que fijaron la escena donde encontraron a una jovencita que tenía toda la vida por delante, pero el sentirse atrapada en su propio hogar y no tener una relación, la agobiaron.

Tras la diligencia y cuando los restos de Evelyn eran llevados hacia la carroza funeraria, su madre empezó a gritar a todo pulmón e incluso se quería aferrar al cuerpo de su niña, pero no le fue permitido por el resto de parientes.

Generación “de Cristal”

Un estudio revela que los jóvenes, aquellos nacidos entre 1995 y el 2000 quienes rondan la mayoría de edad, son una categoría social de ánimo inestable, un grupo humano paradójicamente inseguro en relación con las capacidades personales y económicas.

A la juventud de ahora, son llamados “Generación de Cristal”, por “delicados” (hipersensibles) que en buena metáfora se “rompen” al menor contacto con la adversidad. Es clave en su peculiaridad.

Aunque están preparados para el éxito, el triunfo, a la fortuna, pero si algo sale mal, si tropiezan con un imponderable que arruina su meta o el objetivo o hasta si son criticados por quienes no se ubican en esa situación, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada a sus detractores que puede culminar en ira, violencia física y verbal o, ante situaciones de máxima presión, en una peligrosa propensión al suicidio.