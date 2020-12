Conmemorarán la memoria de Marisela Escobedo quien fue asesinada hace 10 años frente al Palacio de Gobierno.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Con una vigilia virtual, organizaciones, colectivos y familiares conmemoraran el próximo 16 de diciembre la memoria de Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada hace 10 años en las puertas de Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Con la consigna “#JusticiaParaMarisela”, primero se llevará a cabo una rueda de prensa en la página de Facebook Justicia para Marisela Escobedo, el día señalado a las 10:00 de la mañana.

En ella participarán su hijo Juan Manuel Freyre; Ruth Fierro, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm); Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); y el abogado estadounidense Carlos Spector, de la organización Mexicanos en el Exilio (Mexenex).

Posteriormente, a las 6:00 de la tarde se colocarán cientos de velas durante la vigilia virtual, en la que estarán presentes los hijos de Marisela, Juan Manuel y Alejandro Frayre; y los activistas Narce Dalia, Nithia Castorena, Lavinia Ekaterina, Lucha Castro y Vivir Quintana.

La historia

Rubí Marisol de 17 años, vivía con su hija Heire Rubí Barraza, de seis meses, y con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, de 24 años, quien era su pareja y se convirtió en su asesino.

Fue vista por última vez en agosto de 2008. El día 30 de ese mismo mes, Barraza se entregó a la Policía Municipal en la Estación Delicias, donde se confesó culpable de la muerte de Rubí, pero pasado un día y medio fue dejado en libertad por falta de pruebas, de acuerdo con los relatos de la madre en abril de 2009, así como de la familia y los vecinos de Sergio Rafael.

El 18 de junio de ese mismo año, las autoridades encontraron el cuerpo de su Rubí, “él fue el que dijo dónde estaba ella porque no la habíamos encontrado… hasta el 18 de junio en un tiradero clandestino de puercos, ahí la quemó y la tiró y las partes que no fueron quemadas se las comieron los perros”, narró entonces la madre de la adolescente.

Gracias al trabajo de investigación de la familia de Rubí, Sergio Rafael fue detenido en el estado de Zacatecas, y durante su audiencia –la cual duró una semana– todos los días Marisela caminó desde la entonces Subprocuraduría de Justicia del Estado hasta la Ciudad Judicial, pero finalmente quedó absuelto.

Antes del veredicto, Sergio Rafael le dijo a Marisela: “Yo sé que es un daño grande, que igual nadie lo va a poder reparar, ¿verdad?. Como ella lo ha manifestado, que no me perdona, de antemano te pido perdón, Marisela, porque yo sé que es un daño grande y es cierto, como tú dices, ¿dónde estaba Dios?, y yo no conocía a Dios en otro tiempo, y Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal”, dejando entrever que sí había asesinado a Rubí.

Sin embargo, fue dejado en libertad y después huyó de la ciudad, por lo que Marisela dedicó desde entonces su vida a buscarlo y a exigir justicia, hasta que fue asesinada frente a las puertas de Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua. Con información del Diario de Juárez