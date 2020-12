Encuentran a joven reportada como desaparecida calcinada dentro de una camioneta.

Guanajuato.- Karen Hervey Ruiz, de 23 años de edad, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el pasado 10 de diciembre , luego de que dejaron de saber de ella cuando realizó un viaje a Valle Santiago, Guanajuato, fue encontrada sin vida el día lunes.

Hasta el momento las autoridades no han compartido más información sobre su localización, pero desactivaron las fichas de búsqueda, no se sabe cuál fue la causa, si fue accidente provocado y están en espera del ADN para saber quién más venía en ese auto, pues uno de los cuerpos venía en la cajuela.

Irónicamente, la joven que tenía como foto de perfil en su cuenta de Facebook una imagen con la leyenda Born to be wild not murdered (nací para ser libre no asesinada) se convirtió en una estadística más de mujeres asesinadas en nuestro país lamentablemente.