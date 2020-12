Da positivo a COVID-19 el diputado federal Heriberto Aguilar.

Guaymas, Sonora.- El diputad federal Heriberto Aguilar Castillo, representante del 04 Distrito de Sonora en la Cámara de Diputados, confirmó la mañana de este jueves que acaban de notificarle que dio positivo al COVID-19, por lo que de inmediato inició el aislamiento correspondiente, bajo revisión médica.

Expuso que por protocolo de la Cámara de Diputados se le tomó una muestra a cada legislador y en su caso, la misma dio positivo a COVID-19.

En un mensaje de redes sociales, el legislador expuso:

«Amigas y amigos. Por protocolo de la Cámara de Diputados-H. Congreso de la Unión me realicé las pruebas de #COVID2 esta semana. Hoy me informan que salí positivo, por lo que realizaré autoaislamiento con el debido tratamiento médico. Informo, también, que he suspendido toda actividad en nuestra Casa de Enlace Legislativo hasta nuevo aviso”.

Y agrega: “Me encuentro bien, no tengo aún síntomas de consideración, solo el temor propio de toda persona ante esta situación… Gracias por su apoyo incondicional».