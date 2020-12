Recuperarán casetas tomadas en Sonora mediante el diálogo.

Bavispe, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que se privilegiará el diálogo para recuperar las casetas de cobro que están tomadas en Sonora, y que de ninguna manera será con el uso de la fuerza, sino con el entendimiento; lo mismo con el caso de manifestantes de la Tribu Yaqui.

En su conferencia matutina, el mandatario mexicano expuso que al igual que se hizo en Nayarit y Sinaloa, también en Sonora se recuperarán las casetas de cobro que están tomadas, pues consideró que tales acciones significan un robo al pueblo.

«Están recuperándose las casetas, ya se hizo en Nayarit y Sinaloa, falta Sonora y vamos a hacer lo mismo. Si no cobran las casetas, no ingresan recursos a la hacienda pública y es un robo, porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es del pueblo”.

Sobre la carretera tomada por manifestantes de la Tribu Yaqui entre Vícam y Ciudad Obregón, dijo que continúa el diálogo con representantes de la etnia, transportistas, el Gobierno del Estadio y dependencias federales.

«Hay una comisión interinstitucional con varias dependencias del gobierno federal.

Hemos estado hablando con los gobernadores yaquis, se está hablando con ellos, con los transportistas, el gobierno, estamos conciliando y se está avanzando en acuerdos», manifestó.