Influencer Josi Maria muere de anorexia durante viaje con una amiga

Alemania.- La joven influencer de tan solo 24 años de edad que compartía en redes sociales la lucha que enfrentada desde hace tiempo debido a la anorexia que padecía, murió recientemente durante un viaje que realizó con una amiga a las Islas Canarias.

El deceso de Josi Maria ha conmocionado a todos sus seguidores en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma digital que fungía como registro de su batalla. Cabe mencionar que justamente unos días antes de su fallecimiento, la joven influencer declaró: «No quiero ser una de ese 10% de personas que mueren de anorexia».

La alemana originaria de Kiel, era admirada por muchos debido a su valor de enfrentar su trastorno alimenticio de forma tan abierta mediante redes sociales, acción que motivaba a otras personas con este padecimiento a seguir adelante con sus luchas. (Cómo puede saber un padre de familia que su hijo padece Trastorno de conducta alimentaria).

Recientemente, la popular chica había comunicado a los poco más de 140.000 seguidores en Instagram que tomaría unas vacaciones en Gran Canaria, pero fue por medio de su madre que se confirmó la noticia de su muerte tan solo unos momentos después de haber tomado el vuelo a la Isla.

Fue debido a una insuficiencia cardíaca ocasionada por los problemas circulatorios derivados de su agravada anorexia lo que le provocaría la muerte a la joven de tan solo 24 años de edad.

De acuerdo con el reporte dado a conocer por diversos medios, Josi Maria viajaba en compañía de su amiga Vanja Resova de 28 años de edad, con quien mantuvo una larga amistad la cual floreció en la web. Asimismo, la joven confesó que la influencer no había ingerido más que dos cafés en dos días.

También reveló que instantes antes de su fallecimiento, Josi le preguntó si podía darle un breve abrazo y acostarse con ella un momento. Al hacerlo, el sueño las venció a las dos, pero la joven influencer no despertó.

«Cuando me desperté poco después de la medianoche noté que ella ya no respiraba. Traté de despertarla. Cuando no funcionó, bajé a la recepción para pedir ayuda», comentó Vanja Resova.

La madre de la joven también relató como fueron sus últimos momentos con su hija. «El día antes de que te sostuve querida Josi en mis brazos, fuimos de compras y estás deseando que llegue la Navidad y tus vacaciones. La noche siguiente te quedaste dormida plácidamente en los brazos de tu amiga en Gran Canaria. Tu pequeño corazón simplemente dejó de latir», escribió en redes sociales.

Agregando más tarde que: «Eras un ángel en la tierra. Por tu lucha contra esta grave enfermedad, te amamos, te admiramos hasta el final y, sin embargo, tuvimos que mirar impotentes mientras perdías esta batalla».