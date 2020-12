Anuncia IMSS que solo atenderá urgencias médicas durante la Navidad

· El 25 de diciembre es día no laborable por ser festivo, sin embargo los servicios hospitalarios y de urgencias operarán con normalidad

Con motivo de la celebración navideña, la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informa a su población derechohabiente que el 25 de diciembre solo prestarán los servicios de urgencias médicas y hospitalizaciones, incluida la atención especializada a pacientes con COVID-19.

El titular del IMSS en la entidad, doctor Edgar Jesús Zitle García, destacó que el Instituto mantendrá guardias médicas y de enfermería en sus servicios hospitalarios, así como en el Centro de Atención Temporal (CAT) en Ciudad Obregón, que atiende exclusivamente a pacientes con SARS-CoV-2.

“Este viernes 25 de diciembre no laborará personal de las oficinas administrativas de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), subdelegaciones y la Oficina de Representación; sin embargo, en caso de una urgencia real desde el punto de vista clínico-médico, que representa un riesgo para la vida, los servicios del IMSS operarán con normalidad”, subrayó.

El representante del IMSS en el estado resaltó que los pacientes hospitalizados por diversos diagnósticos serán atendidos por el personal médico y de enfermería, que de manera comprometida se quedarán de guardia. El único servicio que se suspenderá será el de consulta externa y de especialidades.

Las unidades que contarán con servicio de urgencias en Hermosillo son: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2; el HGZ No. 14; el Hospital de Gineco-Pediatría y el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 6, en la Costa de Hermosillo.

También el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón; el HGZ No. 3, en Navojoa; el HGZ No. 4, en Guaymas; el HGZ No. 5, en Nogales; el HGZSZ No. 54, en Empalme; el HGZ No. 8, en Caborca; el HGSZ No. 12, en Agua Prieta; el HGSZ No. 23, en

Nacozari; y la UMF No. 55, en Cananea