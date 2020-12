Asesinan a mil 117 menores en el periodo Enero-Noviembre en México

Ciudad de México.- Mil 117 menores de edad fueron asesinados durante los primeros 11 meses del año, reportó Causa en Común con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Un informe de la organización que encabeza María Elena Morera, difundido este miércoles, advierte que es la cifra más alta, para un periodo idéntico, del que se tenga registro.

«En los primeros once meses de 2020 se reporta el mayor número menores de edad asesinados desde que se tiene registro», puntualizó.

El reporte, titulado «Análisis de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva», indica que en el mismo periodo de 2019 se registraron mil 85 víctimas menores de edad.

Es decir, que el número de menores asesinados creció 3 por ciento este año. Según los datos, hubo mil 108 casos en 2018; mil 80 en 2017; 769 en 2016; y 743 en 2015.

La tasa de menores de edad asesinados por cada 100 mil habitantes fue de 1.0 entre enero y noviembre, mientras que el promedio diario de menores asesinados es de 3.

«En los primeros 11 meses de 2020 se presentó el mayor número de reportes de asesinatos de menores de edad desde que el SESNSP registra las víctimas de este delito, en 2015», recalcó.

Al analizar la incidencia delictiva reportada oficialmente, la organización detectó que también aumentaron la violencia familiar, el narcomenudeo y los feminicidios.

No obstante, al comparar 2019 y 2020, disminuyeron ilícitos como extorsión, secuestro, robo con violencia y robo de vehículos con violencia.

«La disminución en los registros de algunos delitos podría atribuirse a la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al coronavirus», aclaró.

«Como podría ser el robo a casa habitación, y a dificultades adicionales para la denuncia, también asociadas a la pandemia».

Alertan sobre subregistro

La organización afirmó que nivel de criminalidad es mucho mayor que lo que reflejan los datos del SESNSP, tal y como lo acreditan las encuestas de victimización.

Reiteró que existe un grave problema de subregistro o subrepresentación de delitos de alto impacto en varios estados, particularmente feminicidios, extorsiones, secuestros y robos.

«Por ello, deben tomarse con reserva las cifras que supuestamente acreditarían tendencia a la baja en algunos delitos», puntualizó.

«Los estados posiblemente no están reportando crímenes de alto impacto o los están reportando como delitos de menor gravedad».

Para Causa en Común, el subregistro de delitos podría deberse no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales manipulan las cifras de incidencia delictiva.

«El subregistro y la falta de denuncia por parte de los ciudadanos es un problema para dimensionar y proponer soluciones efectivas en el tema de seguridad», agregó.

«Por ejemplo, en el caso de los homicidios, el INEGI obtiene una cifra que es usualmente 7% mayor a las cifras del SESNSP, y que es más cercana a la realidad, pues se obtiene de las actas de defunción».