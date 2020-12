Joven madre embarazada tiene a su bebé y logra vencer al COVID-19

Nacozari de García, Sonora.- María Celina es un ejemplo de lucha constante, resultó con contagio de COVID-19 y los síntomas la llevaron hasta la intubación, pero se aferró a la vida, tenía ocho meses de embarazo, tuvo sano a su bebé y – tras semanas de hospitalización – logró “vencer al monstruo” y salir airosa de esta dura batalla.

Es una más de tantas historias relacionadas con el coronavirus que afecta al mundo, pero que por considerarla ejemplar, transcribimos aquí su narración:

“Hola, mi nombre es María Celina Aldana García, tengo 26 años y soy originaria de Nacozari de García, Sonora; estoy casada con Sergio Lizárraga y formamos una hermosa familia con tres hijos.

“Hoy te quiero contar mi relación con un virus que se llama COVID-19, una relación muy tóxica, este virus es tan celoso que te aparta de las personas que más quieres y que te quieren; esta relación no fue nada saludable me afectó el riñón y el pulmón; me mantuvo encerrada por más de 20 días hasta el grado de no dejarme ni respirar por mí misma. Sin duda tuve miedo, sin duda hoy creo que este virus es una realidad.