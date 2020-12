Un hecho la llegada a Sonora de la nueva cepa del COVID-19.

Hermosillo, Sonora.- Es un hecho que llegue a Sonora la nueva cepa del COVID-19, que fue detectada en días pasados en la zona Sur de Inglaterra y que podría estar diseminada en gran parte de los países de Europa, inclusive de América, reconoció el médico inmunólogo, doctor Alberto Monteverde Maldonado.

En este sentido, dijo que la ciudadanía no debe de preocuparse por esta mutación del virus, pues a final de cuentas las vacunas producidas hasta el momento son efectivas, la proteína fijadora sigue siendo la misma.

“No hemos detectado la cepa, pero eso no quiere decir que no esté aquí; es como el COVID-19, cuando decían que no había casos en enero y febrero, pero es casi seguro que sí los había”, indicó el especialista.