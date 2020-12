Esta Navidad es preferible que las abuelas y abuelos de Sonora no reciban visitas

Hermosillo, Sonora.- Para cuidar de su salud, es preferible que en un día tan especial, como Navidad, las abuelas y abuelos hagan el enorme sacrificio de disfrutar en sus casas, sin recibir visitas de sus nietos, hijos y familiares, recalcó Enrique Clausen Iberri.

Tras confirmarse 11 fallecimientos más y 109 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud envió un mensaje a las abuelas y abuelos de Sonora, para que hagan el esfuerzo de vivir una Navidad distinta, con el mismo cariño de siempre, pero sin recibir las visitas de sus familiares que no compartan su hogar.

“Sé que es tanto el amor que le tienen a sus hijas, hijos, a sus nietos y bisnietos que esta noche prefieren hacer el enorme sacrificio de pasar esta navidad en casa y ellos en la suya. Esta Navidad quizá no haya muchos motivos para celebrar, miles de familias sonorenses, tendrán una silla vacía que duele y seguirá doliendo todas las navidades. Esta noche, en muchas familias sonorenses más, tal vez lo único que haya sea una oración de esperanza para que el año que viene no sea tan despiadado como lo ha sido este. Hemos llegado a navidad y créanme que para muchos, y me incluyo en ellos, seguir vivos es una bendición”, expresó.

Este viernes, 20 pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 42 mil 943 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron 11 decesos en ocho hombres y tres mujeres, cinco de ellos residentes de Hermosillo; tres de Nogales; dos de Agua Prieta y uno de Cajeme, las 11 personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS, acumulándose 3 mil 824 defunciones.

Este día, se registraron 109 nuevos casos por COVID, en 50 mujeres y 59 hombres, para un total de 49 mil 192 casos en la entidad, 39 de los nuevos casos en residentes de Nogales; 30 de Hermosillo; 16 de Cajeme; seis de San Luis Río Colorado; cinco de Agua Prieta; tres de Guaymas; dos de Empalme; dos de Navojoa; dos de Magdalena de Kino; uno de Tepache; uno de Cumpas; uno de Nacozari de García y uno de Ímuris.

Hoy se confirmó un caso pediátrico, en una niña, acumulándose 906 casos en total; se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, para un total de 364; 27 de los 109 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se han realizado 92 mil 910 pruebas; se han confirmado 49 mil 192 casos y se han descartado 43 mil 718; ocho mil 842 casos con cuadros leves; mil 894 activos y seis mil 948 concluyeron su seguimiento; 35 mil 995 pacientes se han curado y 531 pacientes se encuentran hospitalizados, 198 de ellos estables, 233 graves y 100 críticos.

La Secretaría de Salud llamó a la población a actuar como si estuviera Sonora en rojo en el semáforo epidemiológico nacional, y tomar una actitud preventiva.

Casos COVID-19 en Sonora 49,192 casos confirmados y 3,824 defunciones

Defunciones registradas el 25 de diciembre: 11

Hermosillo: 5

Nogales: 3

Agua Prieta: 2

Cajeme: 1

Mujeres: 8/ Hombres: 3

Institución Médica

IMSS: 11

Casos confirmados el 25 de diciembre: 109

Nogales: 39

Hermosillo: 30

Cajeme: 16

San Luis Río Colorado: 6

Agua Prieta: 5

Guaymas: 3

Empalme: 2

Navojoa: 2

Magdalena: 2

Tepache: 1

Cumpas: 1

Nacozari de García: 1

Ímuris: 1

Mujeres: 59/ Hombres: 50

Institución Médica

IMSS: 63

Secretaría de Salud: 46

Acumulados

Defunciones: 3,824

Hermosillo: 1,193

Cajeme: 707

San Luis Río Colorado: 343

Nogales: 342

Guaymas: 231

Navojoa: 181

Agua Prieta: 148

Caborca: 86

Huatabampo: 80

Empalme: 66

Puerto Peñasco: 53

Etchojoa: 51

Cananea: 51

Nacozari de García: 42

Magdalena: 39

Benito Juárez: 29

Bácum: 26

Santa Ana: 24

San Ignacio Río Muerto: 15

Gral. Plutarco Elías Calles: 14

Fronteras: 11

Cumpas: 11

Ímuris: 11

Pitiquito: 6

Moctezuma: 6

Ures: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Altar: 4

Villa Hidalgo: 4

Naco: 4

Benjamín Hill: 4

Aconchi: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Carbó: 2

Rayón: 2

Bavispe: 2

Baviácora: 2

Álamos: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Mujeres: 1,635/Hombres: 2,189

Institución Médica

IMSS: 2,423

Secretaría de Salud: 1,053

Isssteson: 260

Issste: 80

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 49,192

Hermosillo: 22,992 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 6,083 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,644 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,426 que representan 5% del total

Guaymas: 2,156

Navojoa: 2,135

Caborca: 1,957

Cananea: 1,566

Agua Prieta: 1,079

Huatabampo: 843

Empalme: 714

Etchojoa: 541

Magdalena: 470

Puerto Peñasco: 352

Santa Ana: 268

Nacozari de García: 262

Bácum: 169

Gral. Plutarco Elías Calles: 148

Pitiquito: 143

Benito Juárez: 124

Álamos: 109

San Ignacio Río Muerto: 104

Ímuris: 77

Baviácora: 76

Sahuaripa: 68

Ures: 67

Altar: 65

Cumpas: 58

Moctezuma: 53

Rosario: 44

Fronteras: 40

Bacoachi: 35

Benjamín Hill: 32

Naco: 30

Yécora: 25

Aconchi: 23

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 17

Arizpe: 15

Nácori Chico: 14

Trincheras: 14

Villa Hidalgo: 12

Granados: 11

Quiriego: 9

Cucurpe: 9

Banámichi: 8

Arivechi: 8

Bavispe: 6

Ónavas: 6

Carbó: 6

Huásabas: 6

Tubutama: 5

Divisaderos: 5

Rayón: 5

San Felipe de Jesús: 5

Villa Pesqueira: 4

Santa Cruz: 4

Bacerac: 4

San Javier: 3

Huépac: 3

Tepache: 3

Opodepe: 2

Oquitoa: 2

Bacadéhuachi: 2

Huachinera: 1

La Colorada: 1

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 26,586/Hombres: 22,606

Institución Médica

Secretaría de Salud: 34,912

IMSS: 9,427

Isssteson: 3,738

Issste: 881

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 92,910

Confirmados: 49,192

Descartados: 43,718

Cuadro leve: 8,842

Pacientes activos: 1,894

Pacientes en seguimiento terminado: 6,948

Curados: 35,995

Hospitalizados: 531

Estables: 198

Graves: 233

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 100