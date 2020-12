Entra frente frío a Sonora y generará tormenta invernal

Hermosillo Sonora.- Temperaturas de cero centígrados en la zona serrana del sureste limítrofe con Chihuahua y de hasta un centígrado bajo cero en las regiones norte y noreste del estado permanecerán registrándose el día de hoy.

Las bajas temperaturas continuarán, con rachas fuertes de viento y probabilidad de lluvias dispersas e intermitentes por la tarde, principalmente en las regiones noroeste, norte y noreste de la entidad, producto del frente frío No. 24 que ingresará por el noroeste de Sonora, se asociará con inestabilidad atmosférica superior y la entrada de humedad generada por la corriente en chorro, dando origen a la Cuarta Tormenta Invernal de la Temporada.

Hoy se esperan rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y de 60 a 70 kilómetros por hora en las regiones noroeste, norte, noreste y oriente de la entidad, con temperaturas máximas entre los 18 y los 24 centígrados en la sierra.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre dos y los diez centígrados, en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre los tres y los once centígrados. En el sur de la entidad las temperaturas oscilarán entre los tres y los siete centígrados durante la noche y a tempranas horas matutinas.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, llama a extremar precauciones por el frío intenso que se registrará durante los próximos días, en las regiones del norte y noreste de Sonora, así como en la cordillera limítrofe con el estado de Chihuahua y alerta nuevamente a la población a no encender anafres ni braseros en espacios interiores.

El organismo advierte no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubre boca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar líquido abundantemente, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

Temperaturas máximas de 25 centígrados en el Desierto de Altar y noroeste del estado el día de hoy, en tanto que en la sierra y el norte serán inferiores a los 24 centígrados durante el día. Cielo despejado a medio nublado, con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora en las regiones costeras principalmente en el centro y norte del Golfo de California.

Hermosillo amaneció con temperaturas entre los 11 a 14 centígrados con humedad relativa del 55 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 24 centígrados, cielo despejado a medio nublado y sin probabilidad de lluvia, con un índice de rayos UV en un valor alto de 8 a 10. Ayer la máxima fue de 29 centígrados. Mañana podría registrarse una temperatura máxima de 18 y una mínima de 5 centígrados y 5% de probabilidad de lluvias para la capital de Sonora.

Ciudad Obregón amaneció con 10 centígrados y humedad del 48 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 28 centígrados, cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia y un índice de rayos UV en un valor alto de 8 a 10. Ayer la máxima fue de 30 centígrados y se pronostica para mañana una temperatura máxima de 23 con una mínima de 6 centígrados y 10% de probabilidad de lluvia para la ciudad cabecera municipal de Cajeme.

TEMPERATURAS MÁXIMAS DE AYER Y MÍNIMAS DE HOY (5:30 AM)

San Luis Río Colorado con 22/7 grados centígrados, Sonoyta 25.7/9, Heroica Caborca 24/11, Altar 24/10, Puerto Peñasco 21/16, Santa Cruz 22.8/0, Heroica Nogales 22.8/11, Agua Prieta 22/1, Cabullona 22/0, Magdalena de Kino 26/8, Imuris 25.7/4, Bacadéhuachi 23/7, Nácori Chico 25/1.5, Bacerac 24.5/1.7, Moctezuma 26/7.5, Huásabas 27.4/4, Tepache 27/4, Sahuaripa 28/3, Trincheras 28.8/10, Cananea 19.6/11, Querobabi 27/4, Carbó 27/5, Cucurpe 26.5/1, Baviácora 28/3.5, Ures 30/3.5, Poblado Miguel Alemán 29.7/7.5, Mátape 28.7/6, Cobachi 30.5/5, Suaqui Grande 31.5/4.8, Onavas 32/6, Ortiz 32/7, Cócorit 30/3.5, Tesopaco 31.7/2, Heroica Guaymas 28/8, Yécora 22.6/-1, Álamos 29/9, Etchojoa 27.5.6/6.8, Navojoa 28.5/6.7 y Huatabampo 27/6.