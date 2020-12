La soberbia del ‘Pantico’ lleva a Empalme a quedarse sin Presupuesto en el 2021

Empalme, Sonora.- El municipio de Empalme se quedó sin presupuesto 2021, debido a la soberbia con que se conduce el alcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma y su manera despótica de tratar a los regidores que no están de acuerdo con su forma de administrar el Ayuntamiento, lo que indudablemente llevará a un atraso a la ciudad.

Y es que ante la ausencia de los regidores y la síndico inconformes no se han podido realizar las sesiones de Cabildo a que han sido convocados, pues no logran el quórum legal.

En la sesión en la que se pretendía tratar dicho presupuesto no hubo quórum; no asistieron cuatro regidores y la síndico, y no se completó el número necesario para que se pudiera sesionar.

Para el día de ayer el presidente municipal Francisco Genesta convocó a reunión ordinaria de Cabildo, en la que — entre otros puntos — se iba a discutir lo relacionado al Presupuesto de Egresos 2021, pero no se completó el número necesario de ediles para que hubiera quórum.

Por esa razón no se aprobó el presupuesto para el Ayuntamiento de Empalme que ejercería en el 2021, y por ley se queda el presupuesto que se ejerció en 2020, es decir, por la misma cantidad de alrededor de 210 millones de pesos y con las mismas partidas y destino.

Para la aprobación del Presupuesto se requiere una votación calificada, es decir, las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, que para el caso serían ocho votos a favor.

Sin embargo, la falta de quórum ni siquiera permitió que se sometiera a votación, por lo que ni la propuesta de presupuesto de egresos ni otros puntos, como jubilaciones de personal que ya cumplió su ciclo de servicio, se pudieron votar.

El presidente municipal mantiene serio conflicto con la síndico y cuatro regidores, los que no han asistido al menos a las últimos cinco sesiones de Cabildo.

Desde hace más de un año se rompió la armonía con que se realizaban las sesiones de Cabildo, ante presuntas irregularidades detectadas en el manejo de las finanzas, la imposición de funcionarios por parte del alcalde y el trato despótico y soberbio de dirigirse ante la síndico y regidores que le exigían cuentas claras al presidente municipal.

Hoy en día el Ayuntamiento de Empalme registra la peor calificación por parte del ISAF, en la evaluación de los 72 municipios de Sonora, incluso peor que la de su antecesor Carlos Enrique Gómez Cota.