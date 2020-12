Muere ex integrante de los Tucanes de Tijuana debido a un infarto fulminante.

Los Tucanes de Tijuana, uno de los grupos de música regional mexicana más famosos alrededor del mundo, dio a conocer el lamentable fallecimiento de uno de sus integrantes el pasado 30 de diciembre del 2020.

Por medio de un comunicado, el grupo informó que Joel Higuera Acosta, quien tocaba el acordeón, murió producto de un infarto en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Los Tucanes de Tijuana Lamentan el sensible fallecimiento de su familiar, y les informamos a los medios de comunicación y a todo el gremio de músico con profunda tristeza y sentimiento la irreparable pérdida de nuestro familiar y excompañero por más de 15 años.

Aprovecharon el comunicado para enviar condolencias, fortaleza y misericordia a la esposa e hijos de su compañero.

Joel Higuera compartió escenario con Mario Quintero, Mario Moreno, Clemente Flores y David Servin por 15 años. El músico también cumplía como segunda voz dentro de la agrupación.

Con Los Tucanes de Tijuana, el mexicano se presentó en grandes escenarios y ganó fama alrededor del mundo. Sin embargo, tras haber pasado años en la música regional mexicana, Quintero decidió cortar relación laboral y musical con él.

En entrevista con Primer Impacto, el líder del grupo declaró que la razón de haber corrido a Higuera fue que sus problemas con el alcohol y las drogas ya mermaban de forma importante al grupo. Ante esto, el ex acordeonista contesto al mismo medio que “si él lo dice, solamente él sabe por qué. No voy a hablar de lo demás, pero él aprovechó el momento para tejer una telaraña y echarme del juego”.

Señaló también que Quintero “se enamoró del dinero” y se olvidó de muchas cosas. “Él quiso ser el líder y quedarse con todo”, sentenció.

Los Tucanes de Tijuana son conocidos especialmente por sus pegajosas letras y la particular entonación de la música regional mexicana. Canciones como “La Chona”, “El Tucanazo”, “Soy Parrandero” hacen que miles de fanáticos en el mundo los recuerden por sus canciones.

Sin embargo, de 2008 a 2019 la tierra que les dio nombre les tenía prohibido cantar sus éxitos musicales.

“Un saludo para El Teo y su compadre El Muletas. ¡Arriba la maña!”, expresó el vocalista en un concierto.

Este particular mensaje habría sido la causa del veto de la agrupación. Pues se trataba de presuntos narcotraficantes que habían sido identificados por las autoridades como Teodoro García Simental, el “Teo”, y Raydel López Uriarte, el “Muletas”.

Ante ello, el propio secretario de Seguridad Pública de aquel entonces, Julián Leyzaola, emitió una restricción para sus presentaciones.

Además, fueron criticados por cantar narcorridos sobre importantes capos mexicanos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sobre este tema, también fue cuestionado el acordeonista en la entrevista con Primer Impacto realizada en 2018. Explicó que:

“Tijuana es la tierra que vio nacer musicalmente a los Tucanes (…) si tu no puedes mencionar ¿Dónde esta la libertad de expresión?, aparte de eso, tu trabajo es tu trabajo. A mí si me contrata alguien… tú, yo no sé quien eres, a que te dedicas”, enfatizó

Mencionó también que se extrañaba los grandes escenarios, pero que a pesar de ello se mantenía a gusto con la vida que llevaba. Para ese entonces, el ex integrante de los Tucanes de Tijuana se dedicaba a una pequeña escuela de música que llevaba por nombre “Joel Y”