Registra Sonora 36 defunciones y 408 nuevos casos por COVID-19; 46 mil 54 personas se han recuperado en Sonora

Hermosillo, Sonora; enero 6 del 2021. Una gran felicitación y reconocimiento a las y los enfermeros de Sonora en su día, expresó Enrique Clausen Iberri, quien agradeció su amor, entrega y valentía para hacerle frente a esta pandemia, que como nunca antes ha puesto a prueba a la humanidad entera.

Luego de confirmarse 36 defunciones y 408 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud detalló que este día se trata de reconocer la humanidad que ha aflorado en cada enfermera, en cada enfermero que, sin pedir ni dar cuartel, le han hecho frente a este cruel y despiadado enemigo.

“Una pandemia que nos ha robado muchas vidas, pero que, gracias a Dios, al profesionalismo y a la infinita vocación de servicio de las y los enfermeros, son todavía más las vidas que se han salvado”, comentó.

Clausen Iberri, detalló que durante casi un año de pandemia quienes no han salido de vacaciones, no tuvieron cena de noche buena, ni pasó año nuevo con su familia, no han visto a sus hijos en más de 9 meses para no exponerlos al virus, ha sido una enfermera o un enfermero que han sacrificado su vida familiar por cumplir sin condiciones con su responsabilidad.

“Si alguien ha dado la cara a todos y cada uno de los fallecimientos ocurridos, ha sido una enfermera o un enfermero que han sostenido la mano y acompañado a un paciente hasta el último latido; ni el maltrato ni la discriminación que al principio padecieron los doblegó. Al contrario, hizo surgir en ellas y en ellos una condición humana con virtudes por encima del insulto, del agobio y del cansancio”, aseguró.

El secretario de Salud destacó que durante estos meses ni una sola enfermera o un enfermero han dicho “ya no puedo más”, son seres humanos y a veces se quiebran, pero el corazón, la entrega y la pasión por salvar vidas los regresa a seguir dando la batalla.

“Por todo eso y por todo lo que han hecho por nosotros, las palabras no alcanzan para demostrar el agradecimiento y el respeto que las y los enfermeros se han ganado; ¿en realidad quieres rendirles un verdadero homenaje? Deja que tus hechos sean los que hablen: usa cubrebocas, lávate las manos, guarda distancia, no vayas a fiestas, ni salgas solo por salir”, finalizó el secretario de Salud.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 46 mil 54 personas se han recuperado en Sonora, 29 pacientes COVID fueron dados de alta este día; se confirman hoy 36 decesos en 20 hombres y 16 mujeres residentes de Hermosillo 22; Nogales cuatro; Cajeme dos; Cananea, Agua Prieta, Bácum, Guaymas, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Etchojoa y Magdalena uno cada uno; derechohabientes del IMSS 34, Secretaría de Salud dos; acumulándose 4 mil 150 defunciones.

Hoy se sumaron 408 nuevos casos por COVID-19, en 220 mujeres y 188 hombres; son residentes de: Hermosillo 252; Cajeme 30; Caborca 27; Nogales 21; Cananea 15; Huatabampo 14; Navojoa 11; Magdalena siete; Pitiquito y Santa Ana seis cada uno; Baviácora, Álamos y Nacozari de García tres cada uno; San Luis Río Colorado y Etchojoa dos cada uno; Bacadéhuachi, Bácum, Bacoachi, Tepache, Sahuaripa y Guaymas uno cada uno. Con ellos se acumulan 52 mil 104 casos.

Se confirmaron tres casos pediátricos; en dos niños y una niña; acumulándose 943 casos en total; y tres casos en mujeres embarazadas; acumulándose 387 casos en total. De los 408 casos confirmados hoy, 21 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 52,104 casos confirmados y 4,150 defunciones

Defunciones registradas el 6 de enero 2021: 36

Hermosillo: 22

Nogales: 4

Cajeme: 2

Guaymas: 1

San Luis Río Colorado: 1

Santa Ana: 1

Etchojoa: 1

Magdalena: 1

Cananea: 1

Agua Prieta: 1

Bácum: 1

Mujeres: 16/ Hombres: 20

Institución Médica

IMSS: 34

Secretaría de Salud: 2

Casos confirmados el 6 de enero 2021: 408

Hermosillo: 252

Cajeme: 30

Caborca: 27

Nogales: 21

Cananea: 15

Huatabampo: 14

Navojoa: 11

Magdalena: 7

Pitiquito: 6

Santa Ana: 6

Baviácora: 3

Álamos: 3

Nacozari: 3

San Luis Río Colorado: 2

Ethojoa: 2

Bacadéhuachi: 1

Bácum: 1

Bacoachi: 1

Tepache: 1

Sahuaripa: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 220/ Hombres: 188

Institución Médica

Secretaría de Salud: 343

Issteson: 32

IMSS: 27

Isste: 6

Acumulados

Defunciones: 4,150

Hermosillo: 1,297

Cajeme: 746

Nogales: 385

San Luis Río Colorado: 366

Guaymas: 243

Navojoa: 190

Agua Prieta: 178

Caborca: 96

Huatabampo: 88

Empalme: 69

Puerto Peñasco: 59

Etchojoa: 58

Cananea: 55

Nacozari de García: 44

Magdalena: 43

Benito Juárez: 31

Santa Ana: 28

Bácum: 28

Gral. Plutarco Elías Calles: 17

San Ignacio Río Muerto: 15

Fronteras: 13

Ímuris: 12

Cumpas: 12

Moctezuma: 7

Pitiquito: 6

Altar: 6

Ures: 5

Naco: 5

Villa Hidalgo: 4

San Miguel de Horcasitas: 4

Benjamín Hill: 4

Aconchi: 3

Rosario: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Baviácora: 3

Álamos: 3

Bavispe: 2

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Cucurpe: 1

Mujeres: 1,774/Hombres: 2,376

Institución Médica

IMSS: 2,628

Secretaría de Salud: 1,141

Isssteson: 285

Issste: 88

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 52,104

Hermosillo: 24,596 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 6,379 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,771 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,522 que representan 5% del total

Navojoa: 2,253

Guaymas: 2,230

Caborca: 2,116

Cananea: 1,651

Agua Prieta: 1,094

Huatabampo: 912

Empalme: 747

Etchojoa: 573

Magdalena: 493

Puerto Peñasco: 379

Santa Ana: 297

Nacozari de García: 274

Bácum: 176

Gral. Plutarco Elías Calles: 167

Pitiquito: 167

Benito Juárez: 128

Álamos: 120

San Ignacio Río Muerto: 105

Baviácora: 88

Ímuris: 79

Ures: 73

Sahuaripa: 72

Altar: 65

Cumpas: 59

Moctezuma: 56

Rosario: 44

Fronteras: 41

Bacoachi: 36

Benjamín Hill: 35

Naco: 31

Yécora: 25

Aconchi: 24

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 17

Arizpe: 15

Nácori Chico: 14

Trincheras: 14

Villa Hidalgo: 12

Granados: 11

Arivechi: 10

Cucurpe: 9

Quiriego: 9

Banámichi: 8

Rayón: 8

Carbó: 7

Bavispe: 6

Huásabas: 6

Ónavas: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacerac: 5

Tepache: 5

Villa Pesqueira: 4

Huépac: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 3

Bacadéhuachi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huachinera: 2

La Colorada: 1

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 28,111 /Hombres: 23,993

Institución Médica

Secretaría de Salud: 37,047

IMSS: 9,982

Isssteson: 3,913

Issste: 928

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 98,446

Confirmados: 52,104

Descartados: 46,342

Cuadro leve: 5,932

Pacientes activos: 1,375

Pacientes en seguimiento terminado: 4,557

Curados: 41,497

Hospitalizados: 525

Estables: 192

Graves: 231

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 102