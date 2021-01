Infonavit vende vivienda de trabajador que estaba al corriente en los pagos y lo deja en la calle

La Paz, Baja California Sur.- El ciudadano Carlos Murillo Aguirre denunció a BCS Noticias que fue víctima de un presunto fraude por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) en La Paz; esto, luego de que el organismo no le notificó que su casa estaba a la venta, misma que seguía pagando, no obstante, el quejoso aseguró que ni siquiera pudo recuperar el dinero invertido porque fue enviado a una institución bancaria.

“Yo adquirí un crédito en el año 1993 ante Infonavit, yo sigo trabajando en la misma empresa actualmente, empresa a la cual se pagaban puntualmente todas mis cotizaciones y todo; yo me enteré de este asunto hasta hace poco porque yo llegué a mi domicilio y estaba un anuncio donde decía que mi casa estaba en venta, entonces yo llamo a esa empresa, me contestó un asesor y me dijo que sí, que estaba en venta”, expresó.

Por lo anterior, el titular de Infonavit en Baja California Sur, Carlos Matilla Rodríguez reconoció que había un error en la numeración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que su dinero se fue a otra cuenta y, además, su vivienda fue puesta a la venta a una nanciera. Según el denunciante ni el Infonavit ni la nanciera han dado respuesta a sus reclamos, a pesar de contar con la documentación que demuestra la veracidad de su testimonio.

“Me acerqué a Infonavit y me dijeron que sí y el señor Carlos que está como encargado de Infonavit reconoció que había habido un error en una numeración del Seguro Social, yo le comprobé a él todos mis pagos, él me dice que fue un error y mis aportaciones se fueron a otra cuenta, a una cuenta de otra persona en Cancún, Quintana Roo.

“Mi casa fue vendida a una nanciera de nombre Scraf, la cual ya la vendió. Aun así Infonavit me seguía descontando mis aportaciones ahí incurrieron el delito de fraude”, insistió. Por lo anterior, indicó que el Delegado de Infonavit le aseguró que no podía hacer nada para recuperar su vivienda ni para que se le devolviera lo invertido, pero que podrían depositar a su cuenta la cantidad de 109,000 pesos, la cual no correspondía a la inversión.

“En Infonavit me traían con vueltas de que me iban a apoyar porque pues mi patrimonio, ya tenía 27 años con esa casa y con todos sus pagos y todos, esa casa ya estaba ampliada; entonces, me contesta el delegado que ellos no podían hacer nada, que yo le diera el número de cuenta porque me iban a depositar mis 109,000 pesos a lo cual le dije que era una burla, con eso no pagaba la renta que pago”, relató.

Finalmente, agregó que también acudió con políticos como Víctor Castro Cosío, quien era titular de los Programas Federales en Baja California Sur, sin embargo, no tuvo respuesta, motivo por el cual espera que su caso pueda ser resuelto, tras la injusticia que el Infonavit cometió con su vivienda.