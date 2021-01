Mujer denuncia que dio a luz a gemelos y sólo le entregar a uno

Chiapas.- Elba Matias denunció mediante redes sociales que el mes pasado tuvo un parto de un par de gemelos, niña y niño, en el Hospital General de Tapachula, de donde salió solo con uno y con promesas de entrega de la niña en los días próximos, pero hasta el momento no sabe nada de ella.

«Por este medio pido de su ayuda, soy una madre que está desesperada ya que el 16 de diciembre me alivié de gemelos en el hospital general de Tapachula y a mi niña no me la entregaron y me sacaron con amenazas de ahí», resaltó en su publicación.

Ha pasado casi un mes y aún no sabe nada de su niña, señaló, ya fue a poner una demanda a Tapachula y no le hicieron caso.

«Recibo amenazas por parte del hospital, yo lo único que quiero es que me den a mi niña, su hermanito el que aparece en la foto la extraña, su familia también», comentó.

Detalló que como madre exige a las autoridades que le ayuden a recuperar a su hija y saber que le pasó.