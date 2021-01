Llama secretario de Salud a mantener protocolos sanitarios en espera de turno de vacunación

-Hoy se confirmaron 206 nuevos casos y 10 defunciones más por COVID-19 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Tras la llegada de la vacuna contra el COVID-19, las y los ciudadanos deben mantener las medidas de prevención para frenar la propagación del virus, en tanto llega el turno de vacunación de cada sector, destacó Enrique Clausen Iberri, luego de que se diera a conocer que este día se confirmaron 206 nuevos casos y 10 defunciones más por COVID-19 en Sonora.

El secretario de Salud en Sonora reiteró que Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales están en alerta máxima y sus hospitales están saturados, su movilidad al tope, por lo cual de manera conjunta autoridades estatales, municipales y cámaras empresariales encabezan la estrategia Código Rojo, para que por dos semanas se pueda frenar el virus y evitar que se siga esparciendo.

Sin embargo, añadió que todos los esfuerzos no servirán si el ciudadano, los padres de familia, y las y los jóvenes, no tienen la voluntad y responsabilidad de usar el cubrebocas al salir de casa.

“Sé que tienes que salir de casa a trabajar como muchos otros tenemos que hacerlo, pero si lo haces, hazlo de manera responsable, no retes al virus, ha demostrado ser más fuerte que todos nosotros y lo seguirá siendo mientras no estemos protegidos con la vacuna, toma conciencia, en ti está no provocar un caos de más contagios y muertes. La vacuna ya llegó a Sonora, es cuestión de esperar nuestro turno”, indicó.

Clausen Iberri agregó que saltarse las medidas sanitarias y pretender que se engaña a la autoridad es engañarse a sí mismo, y se pone en riesgo tanto a la persona que evade cuidarse, como a sus familiares.

“Lo triste de la historia es cuando vienen las consecuencias, cuando las familias andan desesperadas buscando un lugar en algún hospital, un tanque de oxígeno, sangre o medicamentos, ahí entonces viene el arrepentimiento. Escoge, escoge que prefieres, si tomar riesgos o esperarte a la vacuna”, señaló.

Hoy se confirmaron 10 decesos por Covid-19, en 5 hombres y 5 mujeres, residentes de: Hermosillo, Cajeme y Nogales 2 cada uno; Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto, Navojoa y Huatabampo 1 cada uno, con lo que se acumulan 4 mil 279 defunciones.

Este día se suman 206 nuevos casos por Covid-19, en 107 mujeres y 99 hombres, residentes de: Hermosillo 180; San Luis Río Colorado 10; Cajeme 9; Nacozari, Moctezuma, Cananea, Nogales, Cumpas, Caborca y Fronteras 1 cada uno; con ellos suman 53 mil 900 casos en total desde el inicio de la pandemia en la entidad.

Se confirmaron 4 casos pediátricos en 3 niñas y 1 niño, acumulándose 979 casos en total, mientras que este día no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

A la fecha se han recuperado 46 mil 448 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 53,900 casos confirmados y 4,279 defunciones

Defunciones registradas el 12 de enero 2021: 10

Hermosillo: 2

Cajeme: 2

Nogales: 2

Benito Juárez: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Navojoa: 1

Huatabampo:1

Mujeres: 5/ Hombres: 5

Institución Médica

IMSS: 10

Casos confirmados el 12 de enero 2021: 206

Hermosillo: 180

San Luis Río Colorado: 10

Cajeme: 9

Nacozari de García: 1

Moctezuma: 1

Cananea: 1

Nogales: 1

Cumpas: 1

Caborca: 1

Fronteras: 1

Mujeres: 107/ Hombres: 99

Institución Médica

Secretaría de Salud: 170

IMSS: 35

Issteson: 1

Acumulados

Defunciones: 4,279

Hermosillo: 1,349

Cajeme: 757

Nogales: 400

San Luis Río Colorado: 374

Guaymas: 247

Navojoa: 200

Agua Prieta: 180

Caborca: 99

Huatabampo: 94

Empalme: 72

Puerto Peñasco: 60

Etchojoa: 60

Cananea: 56

Nacozari de García: 44

Magdalena: 44

Benito Juárez: 32

Bácum: 30

Santa Ana: 28

Gral. Plutarco Elías Calles: 17

San Ignacio Río Muerto: 17

Fronteras: 14

Ímuris: 12

Cumpas: 12

Moctezuma: 7

Pitiquito: 7

Altar: 6

Naco: 6

Ures: 5

Benjamín Hill: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 4

Aconchi: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Baviácora: 3

Álamos: 3

Bavispe: 2

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Cucurpe: 1

Mujeres: 1,831/Hombres: 2,448

Institución Médica

IMSS: 2,720

Secretaría de Salud: 1,161

Isssteson: 297

Issste: 93

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 53,900

Hermosillo: 25,676 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 6,581 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,841 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,561 que representan 5% del total

Guaymas: 2,282

Navojoa: 2,279

Caborca: 2,154

Cananea: 1,722

Agua Prieta: 1,098

Huatabampo: 939

Empalme: 802

Etchojoa: 584

Magdalena: 493

Puerto Peñasco: 393

Santa Ana: 309

Nacozari de García: 281

Bácum: 185

Gral. Plutarco Elías Calles: 170

Pitiquito: 168

Álamos: 142

Benito Juárez: 135

San Ignacio Río Muerto: 107

Baviácora: 100

Ímuris: 79

Sahuaripa: 76

Ures: 75

Altar: 65

Cumpas: 60

Moctezuma: 57

Rosario: 48

Fronteras: 42

Bacoachi: 38

Benjamín Hill: 36

Naco: 32

Yécora: 27

Aconchi: 25

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Arizpe: 16

Nácori Chico: 14

Trincheras: 14

Villa Hidalgo: 12

Granados: 12

Quiriego: 12

Arivechi: 11

Cucurpe: 9

Banámichi: 9

Rayón: 8

Carbó: 8

Bavispe: 6

Huásabas: 6

Ónavas: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacerac: 5

Tepache: 5

Villa Pesqueira: 4

Huépac: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 3

Bacadéhuachi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huachinera: 2

Bacanora: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

San Pedro de la Cueva: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 29,114 /Hombres: 24,786

Institución Médica

Secretaría de Salud: 38,402

IMSS: 10,309

Isssteson: 4,014

Issste: 941

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 101,215

Confirmados: 53,900

Descartados: 47,315

Cuadro leve: 7,581

Pacientes activos: 2,630

Pacientes en seguimiento terminado: 4,951

Curados: 41,497

Hospitalizados: 543

Estables: 199

Graves: 243

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 101