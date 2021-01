Se inyecta té de hongos alucinógenos para la depresión y la crecen dentro de su cuerpo

Estados Unidos.- Un hombre estadounidense que sufría depresión y trastorno bipolar se inyectó un té de hongos alucinógenos y estos terminaron creciendo dentro de su cuerpo.

El caso clínico fue reportado por la revista Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry en donde se dijo que el paciente tenía también historial de uso de drogas intravenosas.

El estudio indica que el hombre había leído acerca del uso de hongos alucinógenos y el LSD para curar la depresión, por lo que decidió preparar una infusión de estos para inyectarse directamente en las venas.

Si bien existen estudios en los que se indica que el uso de esas sustancias puede ser útil en el tratamiento de las enfermedades mentales que le hombre padece, estos son aún experimentales y son suministrados por profesionales quienes buscan la dosis correcta.

Las drogas alucinógenas como los hongos, el LSD y la DMT pueden tener potencial para el tratamiento de la depresión clínica, bipolaridad e incluso la esquizofrenia.