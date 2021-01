Secuestraron a más de 20 indigentes para calcinar sus cuerpos y hacerlos pasar como los 43 estudiantes de Ayotzinapa

Ciudad de México.- En la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel exhortó que 20 indigentes fueron secuestrados para hacerlos pasar como los restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como lo dio a conocer el diario Reforma.

“Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía, no sé cómo lo obtuvieron pero es real, no es apócrifo. Y sí, ya se tienen detenidos a más personas, ya hay una pensión de un capitán del ejército y está abierta la investigación. No hay todavía ningún resultado así definitivo”, ejemplificó el presidente.

Andrés Manuel indicó que no informará aún sobre los hechos, pues falta saber qué sucedió con las pruebas, por los que reiteró su llamado a los involucrados en este crimen a dar más información sobre lo sucedido a cambio de consideración.

Lo que cada vez es más evidente es que se fabricó la versión que originalmente se le presentó al pueblo de México de que los jóvenes habían estado, los habían agarrado los habían quemado en un sitio, en un basurero, eso ya todo indica de que no obedece a lo que sucedió, que no es real, que hay otras versiones y es lo que se está investigando”, declaró.