Localizan cadáver de hombre en dren del Valle del Yaqui

Bácum, Sonora.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de ayer en un dren del Valle del Yaqui, justo en la calle 9, entre 1600 y 1700, lado poniente, por lo que de inmediato fuerzas policiacas y militares se trasladaron al lugar para iniciar con las acciones correspondientes en el área.

Por el momento no quedaron establecidas las causas de la muerte de este hombre, por el momento no identificado, pues no se le apreciaron huellas de violencia.

Tras darse el aviso de este hallazgo, elementos de la Policía Preventiva de Bácum acordonaron el sitio del hallazgo y notificaron al Ministerio Público.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado procesaron la escena y fueron la instrucción dl levantamiento y traslado del cuerpo sin vida a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para la práctica de la autopsia de ley que determine las causas del deceso, así como para trabajar en la identificación del cadáver.