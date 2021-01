Detienen a presunto homicida con droga en la colonia Empalme.

• Jaziel Omar “N.”, de 30 años de edad, fue detenido tras una persecución en la colonia Empalme, por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuando realizaban indagatorias por el homicidio de una persona.

• Entre sus ropas, el detenido traía un *arma de fuego calibre 9 milímetros con trece tiros útiles, del mismo calibre, así como once envoltorios de cocaína, el pick up Ford Lobo, color guinda, modelo 2007, *tenía huellas de sangre en la caja

• La Trilogía Investigadora, integrada por el Agente del Ministerio Público, elementos AMIC y personal de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), habían iniciado con las indagatorias al localizar en la colonia Kennedy el cuerpo sin vida de Ramón Francisco.

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la FGJE Sonora, detuvieron en flagrancia delictiva a un sujeto en posesión de un arma de fuego y varias dosis de narcótico cocaína, quien es investigado por un homicidio.

Tras una persecución vehicular por varias calles de Nogales, luego a pie a tierra, los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) detuvieron, el viernes 29 de enero, a quien se identificó como Jaziel Omar “N.”, de 30 años de edad.

Fue asegurado en la calle Monterrey, en la colonia Empalme, después de que descendió de un vehículo pick up Ford Lobo, color guinda, modelo 2007, el cual había sido reportado como de donde se arrojó un cuerpo sin vida en la colonia Kennedy.

El jueves 28 de enero, a las 23:32 horas, se tuvo conocimiento del hallazgo de una persona sin vida, identificada como Ramón Francisco, de 24 años, en la calle Atenas y Esparta, en la colonia Kennedy, presentó impactos de proyectiles de arma de fuego.

Al iniciar con las indagatorias correspondientes, la Trilogía Investigadora, integrada por el Agente del Ministerio Público, elementos AMIC y personal de Servicios Periciales, detectaron el pick up Ford por cámaras de seguridad del C5i Nogales.

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ubicó la unidad automotriz y al intentar detener su marcha, el conductor imprimió velocidad hasta ser interceptado, al revisarlo se le halló un arma calibre 9 milímetros abastecida con trece tiros útiles.

Además, se le encontró una bolsa de plástico donde traía once envoltorios confeccionados en plástico con narcótico cocaína, que pesaron en total once gramos, en la caja del pick up se localizaron rastros de sangre que serán analizados.

Testimoniales y datos de pruebas indican que Jaziel Omar “N.” estuvo con el ahora occiso ingiriendo alcohol y drogas, en un departamento en la colonia Empalme, donde después sostuvieron una discusión para presuntamente privarlo de la vida. Las investigaciones se mantienen.