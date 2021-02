La vacunación es importante para proteger la salud: Pavlovich

Hermosillo, Sonora.- Para proteger la salud de la población y se retome el desarrollo del turismo a nivel nacional, estatal y municipal, es de gran importancia el proceso de vacunación contra el COVID-19, sostuvo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la instalación de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo.

Planteó una cruzada nacional para erradicar el turismo sexual infantil, con protocolos que inhiban esta condenable práctica.

Durante su participación como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores

(Conago), en el inicio de los trabajos de las mesas temáticas, encabezadas por Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conago; y Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); la mandataria estatal se pronunció para efectuar una cruzada nacional para erradicar el turismo sexual infantil, y en este momento sería importante capacitar al personal del sector turístico para que sea la primera línea de detección.

“Lamentablemente, ocupamos un no muy honroso segundo lugar después de Tailandia en este tema y creo que podemos hacer un gran esfuerzo todos nosotros para poder capacitar a toda la gente del sector turístico, pero sobre todo hacerlo de una manera ordenada, sin ahuyentar al turista, porque no se trata de eso, son políticas que tenemos que hacer hacia el interior del sector, pero no podemos dejar este tema por un lado”, puntualizó.

El ingreso de pederastas a México cada año, es una amenaza para niñas y niños, detalló la titular del Ejecutivo Estatal, de ahí la importancia de este tema y añadió que convocará al Gobierno Federal para hacer una sinergia de recursos que permita avanzar para erradicar esta problemática en el país.

La gobernadora Pavlovich resaltó la importancia de las mesas de trabajo que se realizarán en la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, para establecer políticas públicas e incentivar a este sector, sin embargo, en estos momentos es primordial primero contar con una política de vacunación contra el COVID-19 para atraer a más visitantes a los destinos turísticos de México.

“Debemos tener una política de vacunación para que esto pueda llegar, no podemos dejar de observar ello, mientras en otros países ya se está vacunando al 50 por ciento, al 80 por ciento de la población, al 30 por ciento, pero de manera muy acelerada, pues obviamente van a ser los países que van a tener un turismo mucho más protagónico por decirlo de alguna manera que nosotros, éste es un tema que tenemos que ir avanzando, que tenemos que ponerlo como prioridad, porque de ello depende que realmente podamos incentivar a nuestro turismo en el país”, dijo.

Durante el evento, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, destacó la importancia del turismo en México y de la prioridad de generar estrategias para el impulso del sector; Valeria Moy Campos, vicepresidenta del CNET, detalló la situación de la economía mexicana y del turismo; Félix Ruano, presidente del Capítulo Puebla del

CNET, presentó los objetivos y descripción de las mesas de coordinación y temáticas.

José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que es vital la colaboración entre las instituciones públicas y privadas, ya que es la forma en la que se tienen que resolver los grandes desafíos que se tienen en el país, sobre todo, en el sector turístico para garantizarlos como puntos seguros, con protocolos rigurosos sanitarios.

