Extrema Setes medidas sanitarias en traslado de personal de MTK

Empalme, Sonora.- Para evitar contagios de coronavirus y salvaguardar la salud de sus usuarios, la empresa Setes extrema precauciones en las medidas sanitarias en el traslado del personal de Tetakawi, dictadas éstas por las autoridades de salud tanto estatales como federales.

El presidente del Consejo de Administración de Setes Empresarial, Javier Ernesto Valdez Angulo, explicó que esas medidas son el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial, toma de la temperatura corporal y la sana distancia.

Hizo énfasis que aquél trabajador que no porta su cubreboca no se le permite abordar el autobús, como tampoco a quien no permita que se le realice la toma de la temperatura corporal o aplique gel.

En el caso del gel antibacterial, al abordar el autobús se les aplica en las manos, mientras que en la unidad no se permite más de 30 pasajeros, en la que solo se permite que se sienten juntos aquellas personas que tienen alguna relación familiar y siempre tengan convivencia estrecha, es decir, que sean esposo o pareja, o bien hijos y padres.

Manifestó que al operador que se sorprenda con un pasajero que no cumpla con alguna de estas disposiciones, se le castiga durante algunos días; si bien la medida pudiera ser extrema, pero es necesaria para que realicen bien su trabajo, con responsabilidad.

Comentó que se encuentran en gestión de dispensadores industriales de gel para instalarlos en los autobuses, y de esa forma haya menor contacto del usuario con los recipientes que contienen esta sustancia.

El joven empresario reconoció que hay algunos trabajadores que muestran resistencia a cumplir con estas disposiciones, pero obligadamente las deben de cumplir, para lo que se les hacen constantes llamados de conciencia, porque a final de cuentas es por el bien de ellos mismos, sus familias y sus compañeros.