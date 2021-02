Inaugura gobernadora Pavlovich Planta AT Engine en Hermosillo que generará nuevos empleos

-Ante la confianza de inversionistas en la entidad, continúan llegando inversiones y empleos a Sonora

– Esta empresa alemana invirtió más de 200 millones de dólares y generará más de 400 empleos de mano de obra sonorense

Hermosillo, Sonor.- Sonora sigue creciendo con la llegada de empresas extranjeras con grandes inversiones y plena confianza en las y los sonorenses y esta es la única forma de combatir la pobreza y la desigualdad, creando fuentes de empleo bien remunerados, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la nueva planta AT Engine, compañía alemana de la industria aeroespacial, que operará en esta capital.

Acompañada de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, y Hans Steininger, Marco Fuchs y Alberto Terrazas, miembros del Consejo de Administración de AT Engine, la mandataria estatal agradeció la confianza en Sonora para establecer este proyecto, cuya magnitud y complejidad de productos no tiene precedentes en el país, y con el que, a partir de hoy, se estará construyendo una nueva era industrial en la entidad, por lo que AT Engine México, será un antes y un después para Sonora.

“Sin duda, son tiempos muy difíciles para todos, pero este momento que he esperado tanto, lo valoro más por los tiempos que estamos viviendo, porque una inversión de este calibre, en este momento tan complicado para todos es muy importante; de verdad estoy muy emocionada porque para mí realmente eliminar la pobreza y las brechas se hace con empleos, y empleos bien remunerados”, expresó la mandataria ante dirigentes de cámaras empresariales presentes en la inauguración.

La gobernadora Pavlovich detalló que, desde el inicio de su administración, vio en el sector aeroespacial un acelerador del desarrollo económico, por las magníficas oportunidades que brinda a quienes trabajan en él. Por ello, se trabajó para atraer este ambicioso proyecto, que al principio se veía tan difícil que llegara a Sonora, pero hoy es una realidad.

Ante los trabajadores de esta nueva planta, la mandataria estatal agradeció que esta empresa le esté apostando al talento de jóvenes sonorenses que ya están trabajando en esta empresa, formando un gran equipo, que se están desempeñando con éxito en un ambiente tan exigente por sus normas y estándares de calidad, por lo que, destacó, ejemplos como el de AT Engine, confirman que Sonora tiene los talentos y las condiciones para destacar en la industria y en las nuevas tecnologías.

“Siempre le he apostado a la educación y aquí veo grandes talentos egresados de nuestras universidades, de la Universidad de Sonora, del Itson, del ITH, de la UTH, la verdad es que tenemos mucho talento en Sonora; tenemos grandes jóvenes, mujeres y hombres muy trabajadores y con mucho talento”, comentó.

Por su parte, Hans Steininger agradeció el apoyo brindado por parte del Gobierno del Estado para lograr establecerse en Hermosillo, donde, sin duda alguna, se encuentran las condiciones ideales para detonar la industria aeroespacial.

“Es muy importante para nosotros y para nuestros clientes todo el apoyo que recibimos de parte de ustedes; con ustedes como equipo confío que tendremos éxito y que abriremos las puertas a nuestros clientes y estableceremos presencia por mucho tiempo con más de 400 empleados con una mano de obra increíblemente calificada y queremos darle a las personas de Hermosillo y del estado la oportunidad de aumentar el nivel de calificación a nuestros operadores, técnicos e ingenieros”, aseguró.

Marco Fuchs y Alberto Terrazas, coincidieron que este proyecto ha sido un ejemplo de colaboración y que este se dio desde el inicio con el equipo de la Secretaría de Economía estatal, detallaron que en Sonora se trabaja con la triple hélice para la atracción de inversión, es decir, existe una coordinación entre el sector gobierno, el sector privado y la academia, por lo que las empresas están volteando a esta entidad para invertir.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, detalló que AT Engine invirtió más de 200 millones de dólares y generará 400 nuevos empleos, además de nuevas tecnologías para la aviación, con ello, afirmó, Sonora entra a un nuevo nivel en la industria aeroespacial, al ser manos sonorenses las que crearán las nuevas piezas en turbinas para aviones de nueva generación.

“Hoy el sueño es una realidad, estamos dando el ‘kick off’ de esta hermosa planta de 3.5 hectáreas de construcción; que va a generar nuevas tecnologías para la aviación, pues aquí hay maquinaria, la que estamos viendo que no existe en otra parte del mundo, aquí se construirán piezas críticas de la parte caliente de las turbinas que vuelan a miles de personas por los cielos del mundo, hoy Sonora entra a un nuevo nivel, a otro cielo en la industria aeroespacial”, manifestó Vidal Ahumada.

Durante la inauguración de la nueva planta de AT Engine, estuvieron Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del Trabajo; Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM, Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora, así como empresarios e inversionistas.