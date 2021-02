«No voy a usar cubrebocas, dicen los médicos que no contagio»: AMLO

Ciudad de México.- En su reaparición en la conferencia mañanera tras superar el Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que seguirá sin usar cubrebocas.

«No, no, ahora ya además de acuerdo a lo que dicen los médicos no contagio. No (lo voy a usar), respeto mucho al doctor Gatell y ha ayudado mucho a conducir este proceso», dijo en conferencia.

El mandatario mexicano afirmó que no se obligará a la población a usar cubrebocas, ya que “en México no hay autoritarismo”.

«Está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad.

«En México no ha habido, con la pandemia, toque de queda, como en otras partes y no se ha obligado a nada. Es decisión de cada persona”, externó.

López Obrador arremetió contra los conservadores y la prensa, al asegurar que no se deja de politizar la pandemia de Covid-19 en México.

«No deja de politizarse el caso del Covid, y no solo este caso sino todo, porque nos agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país”, argumentó.

“Esto, como es natural provoca resistencias, los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el status quo, los que quieren conservar, se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país”, reiteró.

«¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos. Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado.

«Me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó; afortunadamente, salí adelante. Vamos seguir luchando por la Transformación del país, la crisis sanitaria y la crisis económica. La vamos a vencer”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital