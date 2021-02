Se espera la llegada del Frente Frío 36 y nueva Tormenta Invernal en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Durante el domingo 14 de febrero se prevé el ingreso de un nuevo frente frío (No.36) y una nueva masa de aire polar que podrían dar origen a la novena tormenta invernal, por lo que la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de acuerdo con la información de los Servicios Meteorológicos de México y Estados Unidos, llama a la población a protegerse de los efectos de estos sistemas meteorológicos.

Lo anterior, ante el pronóstico de que continúen las bajas temperaturas en la entidad, con vientos moderados a fuertes y marcado descenso de temperaturas, principalmente en las regiones norte, noreste y oriente del estado. Se prevé que estas condiciones continúen hasta el jueves 18, por el probable reforzamiento de otro frente frío que podría ingresar a Sonora el miércoles 17, manteniendo condiciones similares de bajas temperaturas, lluvias dispersas y vientos fuertes.

La CEPC, de común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, emiten aviso Meteorológico por marcado descenso de temperaturas, lluvias dispersas, caída de aguanieve y nieve, con vientos moderados a fuertes para las regiones, norte, noreste, oriente y centro, con especial atención para los municipios de San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Átil, Tubutama, Sáric, Oquitoa, Altar, Trincheras, Santa Ana, Benjamín Hill, Ímuris, Magdalena, Nogales, Santa Cruz y Cananea.

Así también Naco, Agua Prieta, Fronteras, Bacerac, Bavispe, Nacozari de García, Cumpas, Moctezuma, Huachinera, Huásabas, Granados, Villa Hidalgo, Divisaderos, Tepache, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Sahuaripa, Bacanora, Arivechi, Yécora, Bacoachi, Cucurpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures, Rayón, Carbó, Opodepe, San Miguel de Horcasitas, Arizpe, Hermosillo, La Colorada, San Javier, Ónavas, Suaqui Grande y Soyopa.

Además, la CEPC hace un llamado a manejar con precaución y estar atentos de la información que se genera a través de medios de comunicación y redes sociales oficiales, sobre posibles cierres en algunos tramos carreteros por nieve o debido al congelamiento de la superficie de rodamiento.

Así también, acatar las disposiciones de las Capitanías de Puerto e informarse sobre los avisos meteorológicos que se emitan en la jornada, ya que de martes a jueves se esperan rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el Mar de Cortés, situación que podría continuar hasta el jueves, por el arribo de otro frente frío, el miércoles 17 a Sonora.

Dichos sistemas continuarán manteniendo un ambiente de frío a muy frío sobre las regiones norte, noreste y oriente de la entidad, durante el período de afectación por dichos sistemas meteorológicos.

Con la información actual, se esperan temperaturas de -6 a -2 centígrados o menores en la región fronteriza con Arizona y en las zonas serranas del estado hasta el viernes 19; en los municipios de la frontera con Chihuahua se espera que se registren temperaturas mínimas hasta de -5 a -3 centígrados; en los municipios de la región central de 2 a 8 centígrados, en la región noroeste de 4 a 6 centígrados y en el sur de 4 a 10 centígrados.

Por lo anterior, se hace un llamado a extremar cuidados con el uso de equipos de gas L.P., braseros o anafres en el interior de las viviendas y, en caso de cualquier incidente, de inmediato solicitar apoyo a su Unidad Municipal de Protección Civil.

Se recomienda no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubre boca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar líquido abundantemente, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

Ante este escenario, la CEPC emite el presente aviso a la población en general, principalmente a quienes habitan regiones consideradas de alto riesgo, para que extremen precauciones y atiendan las siguientes recomendaciones, adicionales a las que dispongan las autoridades locales:

• Permanecer informados a través de los medios de comunicación sobre las condiciones meteorológicas dominantes en sus lugares de residencia o de los sitios que pretenda visitar.

• Usar cubre bocas.

• Tener disponible ropa abrigadora, cobertores o cobijas y combustible suficientes.

• Conocer la ubicación de refugios temporales y acudir a ellos en caso necesario o de acuerdo con las indicaciones de Protección Civil.

• Consumir verduras y frutas ricas en vitaminas «A» y «C».

• Colaborar con las autoridades, reportando la ubicación de personas en alto riesgo.

• Evitar la exposición a bajas temperaturas durante períodos prolongados.

• Ante condiciones de lluvia, nieve o niebla mantenerse seco, pues la humedad enfría el cuerpo rápidamente.

• Conservar adecuada temperatura en el interior de su vivienda.

• Procurar especial cuidado con personas de la tercera edad, niños y enfermos, sectores altamente vulnerables a los efectos de esta temporada.

• Acudir a su unidad de salud o consultar a su médico, en caso de alguna afectación por frío o padecimiento de alguna enfermedad.

• Si va a salir de un lugar caliente cubrirse boca y nariz para evitar respirar el aire frío, ya que cambios bruscos de temperatura afectan el sistema respiratorio.

• Evitar la concentración de monóxido de carbono en lugares cerrados para no sufrir intoxicación o posibles quemaduras al usar anafres y calentadores.

• Atender señalamientos de tránsito al conducir en zonas de niebla y nieve y asegurarse de tener en buenas condiciones su vehículo.

• Establecer medidas de protección para la ganadería y la agricultura en zonas rurales.

• Para cualquier eventualidad, estarán a disposición de la población, las 24 horas, los teléfonos de emergencia de su comunidad (9-1-1), así como los números gratuitos 01-800-277-22-22 y 119 Telcel, del Centro Estatal de Comunicaciones de la CEPC.