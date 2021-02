Sacerdote es declarado culpable de violar a una niña de 8 años

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Por los delitos de abuso sexual y violación agravada durante 3 años, en contra de una niña de 8 años, un sacerdote de Ciudad Juárez, fue declarado culpable.

En noviembre de 2018, el sacerdote Aristeo Trinidad B. fue señalado como presunto agresor sexual de una niña de apenas 8 años de edad, que fungía como monaguillo de la parroquia Santa María de la Montaña, donde él oficiaba.

Al iniciar el mes de febrero de 2019, el párroco fue arrestado y desde entonces se mantuvo a la espera de que concluyera el proceso en su contra, interpuesto por los familiares de la pequeña.

Los jueces: Carlos Jaime Rodríguez García, Florina Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández, determinaron que el religioso era culpable de los delitos que se le señalan, pese a que la defensa había alegado inconsistencias en las declaraciones y resultados médicos de la menor. En fechas próximas darán a conocer su condena.

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, zona norte, solicitó 83 años de cárcel contra el sacerdote, de 78 años de edad, que está en prisión domiciliaria desde 2019.

También se solicitó una remuneración económica para la reparación del daño superior a los 41 mil pesos, con la intención de que la niña reciba terapias psicológicas.

Me aleje de mis amigos, de mis sobrinos y de las personas que yo quiero mucho y me puse muy mal… pero si lo he ido superando. Que lo metan a la cárcel no es suficiente para mí, quiero que esté muerto y ya, externó la niña, que hoy día tiene 13 años.

Al darse a conocer la noticia, los fieles seguidores del sacerdote se manifestaron en contra del fallo, mientras miembros de colectivos feministas y de la Red por la Infancia lo celebraron.