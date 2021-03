Jovencita escribe emotivo mensaje a su novio desaparecido: “No puedo poner que me arrebataron a alguien, porque tengo la esperanza de que vuelvas»

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales se ha multiplicado en las últimas horas un emotivo mensaje de una jovencita, que le escribe a su novio Jesús Ignacio Burrola Salazar, de 29 años de edad y quien cumple una semana en condición de desaparecido, por lo que con angustia y desesperación le dirige un mensaje.

“Ya no los escuches, mi amor, no escuches que estabas en malos pasos, ya no los escuches que te fuiste porque quisiste, ya no los escuches que solo querían tu teléfono, ya no los escuches que no volverás”.

“Ya no escuches todos esos malos comentarios, mi amor, todos sabemos cómo eres y quién eres. Eres una gran persona, una persona con valores, con muchos planes a futuro, con una hermosa personalidad, una bondad más grande que el mundo entero, un alumno aplicado, un amante de los carros, un ser divino”.

“No sabemos cómo me parte el alma compartir fotos tuyas con un letrero y resaltando las palabras de DESAPARECIDO. Es increíble como da vueltas la vida que te cambian todo tu mundo”.

“Es tan doloroso compartir tus imágenes suplicando un milagro”.

“Maestros, compañeros, conocidos, vecinos, amigos levantan la voz para decir la maravillosa persona que eres”.

“No puedo poner que me arrebataron a alguien, porque tengo la esperanza de que vuelvas, solo pido que esas personas que te tienen cautivo se tienten el corazón y te dejen libren o nos digan donde estas para irte a recoger vivo”.

“Tienes que ser fuerte y nosotros somos fuertes por ti. Pido que esas personas se pongan en nuestro lugar, ¿que sentirían si también se llevarán a un ser amado? Es un dolor que no se lo deseo a nadie”.

Los ataques nerviosos son algo que está en mi día a día desde que te llevaron, no puedo explicar el dolor tan enorme que siento porque no hay palabras para eso. Ya casi terminas la universidad, tienes metas, tienes planes, tienes una vida por delante mi amor. Los días pasan tan lento, las noches son tan largas, los sueños me dan miedo, pensar me aterra”.

“Quizás fue el destino, la suerte, Dios pero lo malo que te toco a ti mi amor tu sin tener culpa de nada. No encuentro sentido tener teléfono porque no me llegan tus ‘buenos días princesa’, ‘ya me pondré a trabajar mi amor’, ‘ya comiste amor’, ‘te amo mucho mi princesa’, ‘te extraño mi bebe’ (aunque nos vimos un día antes) me siento desbastada, vacía y débil sin ti, te quiero ya conmigo. La última vez que te vi me miraste y con una voz tierna me dijiste pronto nos casaremos mi bebé”.

“Extraño mucho ver tus cachetitos rojos y lo nervioso que te ponías cuando te decía que en mi mano faltaba un anillo”.

“Eres mi novio, mi cómplice, mi compañero de locuras, mi mejor amigo, mi pañuelo de lágrimas, mi almohada, mi todo Vez por todo esos motivos tienes que volver a mí”.

Siempre me has protegido, siempre. Me haz cuidado siempre has estado para mí, no me puedes dejar sola mi amor vuelve a casa por favor todos seguimos pidiendo y orando por tu regreso”, concluye.