Padres casan a hermanos gemelos porque en su vida anterior no contrajeron matrimonio

Según la creencia de los padres, los hermanos gemelos son parejas que en vidas anteriores no lograron contraer matrimonio.

Los hermanos gemelos, de cinco años, se casaron en Tailandia este jueves porque sus padres creen que en sus vidas anteriores eran amantes y su relación terminó antes de poder concretarla.

Según informa el Daily Mail, el padre, Weerasak, de 31 años, y su esposa Rewadee, de 30, siguen las enseñanzas budistas que afirman que todos los gemelos nacen juntos porque tienen ‘karma’ de una vida pasada en la que fueron amantes cuya relación terminó antes de que pudieran casarse.

Creen que, a menos que los gemelos se casen lo antes posible, sus vidas estarán atormentadas por la mala suerte de encarnaciones anteriores. Producto de esto, Washirawit Bee Moosika y su hermana Rinrada Breem tuvieron la ceremonia de boda en su casa en Nakhon Si Thammarat, Tailandia, el 4 de marzo.

La orgullosa madre dijo: “Me siento muy afortunada de tener gemelos, pero me preocupa que algo los siga de sus vidas anteriores. Creemos que deberían estar casados ​​para eliminar ese karma”.

Un monje budista también estuvo presente para cantar bendiciones durante la inusual unión de los niños pequeños.

A pesar de la ceremonia, el matrimonio entre gemelos no es legalmente válido y solo se hizo con fines ceremoniales. «Solo estamos haciendo esto para asegurarnos de que nuestros hijos estén a salvo. No queremos que uno de ellos se enferme y no hay nada que perder si seguimos esta creencia», destacó el padre de los hermanos.