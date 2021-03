AMLO pretende quitar concesiones a gasolineras que vendan litros incompletos

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró esta mañana que si las empresas dedicadas a expender gasolina no dan la cantidad que los usuarios compran perderán sus concesiones.

“Vamos a ver el comportamiento y aquí se acordó y de una vez lo repito: la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión. O sea, se queda sin concesión. Se acabó la robadera”, aseguró.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, AMLO recordó que el gobierno otorga un subsidio, por lo que no hay motivo para aumentar el precio de los combustibles.

“Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Estaba viendo ayer en El Financiero, proyectaban que viene el gasolinazo, pues no viene. No va a haber. Se va a mantener. Es muy sencillo, la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre de 2018 en términos reales. No puede costar más porque es mi compromiso y lo mismo el diésel”, añadió.

Halla Profeco en Michoacán primer “rastrillo” que altera a distancia despacho de combustible

Durante su participación en la conferencia de prensa de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó del hallazgo en Huetamo, Michoacán, del primer “rastillo” que altera a distancia el flujo de gasolina.

Al dar a conocer el reporte semanal del Quién es Quién en el Precio de los Combustibles, el titular de la Profeco detalló que este dispositivo electrónico se encontró en la gasolinera con número de permiso PL/13591/EXP/ES/2016.

“Este es el primer rastrillo versión siglo XXI que descubrimos, que permite que cualquier persona pueda controlar el flujo de combustible que entrega la bomba y alterarlo a distancia, ya que se puede estar en Tijuana y la gasolinera en Mérida”, señaló.

Comentó que este tipo de aparato no es el “rastrillo” que se enseñaba antes, es decir, un “parche” en la tarjeta madre de la bomba despachadora, sino que es “algo mucho más sofisticado que estaremos combatiendo como nunca”.

El procurador indicó que, por instrucciones del presidente López Obrador, este trabajo de vigilancia va a continuar e incluso se harán las reformas necesarias “para que a quien agarremos con ‘rastrillos’, que nada más son para robar, pierdan la concesión de la gasolinera de manera automática”.

El procurador dio a conocer que de siete estaciones de servicio que en la última semana se negaron a ser verificadas, cinco son de Mérida, una de Tlaxcala y otra de Guanajuato.

PetroMérida, Calle 12 No. 315 y 317 por 35 y 37, Melchor Ocampo, Mérida, Yucatán.

Servicios Ecológicos Chichén Itzá, Calle 31 No. 836 y 838, Fraccionamiento Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán.

“En Mérida vamos a investigar más a fondo, porque pareciera que se están poniendo de acuerdo para impedir la acción de la Profeco”; comentó Sheffield Padilla al adelantar que se hará una nueva visita a estas estaciones acompañados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional.

Informó que, en acciones de verificación, del 26 de febrero al 4 de marzo, se atendieron 222 denuncias recibidas en la aplicación Litro por Litro, y se realizaron 178 visitas a gasolineras, de las cuales, 11 resultaron con irregularidades en dar litros de a litro, con 25 bombas inmovilizadas.