Solicita gobernadora Pavlovich ante Conago priorizar vacunación contra COVID-19 en maestras y maestros

Hermosillo, Sonora.- Para planear un reinicio de clases presencial, que sea seguro para estudiantes y personal docente, es necesario primero agilizar el proceso de vacunación contra COVID-19, de tal manera que las maestras y los maestros de todo el país sean vacunados antes de volver a las aulas, solo así se podrá asegurar la protección de su salud y la vida de todas y todos en esta pandemia que no ha dado tregua, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Al encabezar la reunión de la Conago con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y donde estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México; gobernadores de los Estados y funcionarios federales, la gobernadora Pavlovich indicó que, ante la posibilidad de que algunos estados cambien a color verde en el semáforo epidemiológico nacional, es necesario que la estrategia nacional de vacunación priorice que las maestras y maestros de todo el país sean vacunados antes del inicio del próximo ciclo escolar.

“Aquellos estados que quizás estemos o estén en verde el día de mañana (este viernes), es importante hacer, insisto, una aplicación de las vacunas a las y los maestros, que deben de ser sin duda un segundo grupo, después de los adultos mayores, porque no puedes estar en semáforo verde y pensar en volver a clases en algún momento si no tienes vacunados a los maestros”, manifestó.

La mandataria estatal detalló que tan solo en Sonora hay alrededor de 70 mil maestras y maestros, por lo que es importante que se tome en cuenta la vacunación en este grupo antes de iniciar clases a nivel nacional.

“Yo lo vivo aquí, me lo dicen, no solamente los dirigentes de los sindicatos de maestros, sino los mismos maestros que te encuentras en la calle, la directora de la escuela, pues que ellos lo único que piden para poder volver a clases es estar vacunados, entonces creo que es un grupo importante, nosotros en Sonora tenemos alrededor de 70 mil maestros entonces sí queremos saber esa estrategia y no sé si mis compañeros estarán de acuerdo”, comentó.

La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, apoyó la propuesta de la gobernadora Claudia Pavlovich, pues dijo es una petición acertada, ya que el regreso a clases marca un antes y un después, al ser el primer sector que paró para evitar la propagación del virus en 2020, por lo que es importante que se integren a la estrategia de vacunación como prioridad.

“Tú estás señalando acertadamente que tus maestros tienen que estar vacunados para poder ya iniciar clases; es que el inicio a clases marca un antes y un después, como también marcó un antes y un después cuando empezamos el tema de la pandemia; creo yo que aquí el parteaguas también en este regreso a clases este importantísimo regreso a clases, hasta por ser psicológica y emocionalmente, señalaste claramente a las maestras y maestros como un tema prioritario”, expresó.

Sánchez Cordero reiteró la importancia de mantener este tipo de reuniones donde se coordina el trabajo entre los diferentes niveles de gobierno para continuar con una estrategia de vacunación certera a favor de las y los mexicanos.

En esta reunión virtual de la Conago también participaron: Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo; Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud; Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece); José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud y Clicerio Coello Garcés director de Planeación Estratégica Institucional del IMSS.