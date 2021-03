Restos encontrados en costa de Hermosillo no son del hijo de Cecy Patricia

Hermosillo, Sonora.- Los restos humanos que se pensaba pertenecían a Marco Antonio Sauceda, hijo de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, finalmente se estableció que son de Juan Roberto Alvarez, descendiente de otra de las integrantes de esta misma agrupación, según se estableció en comparativos de genética.

Fue la misma Cecy Patricia Flores quien este sábado confirmó la información oficial que le fue comunicada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los restos fueron encontrados hace tres semanas en un predio de la Costa de Hermosillo y en un principio la propia Cecy Patricia pensó que se trataría de su hijo Marco Antonio Sauceda, desaparecido el 23 de julio del 2019.

«Hoy me llamaron para darme esa noticia, que me dolió en el alma, pues yo podría asegurar que era mi hijo, pero a la vez me siento bien al traerle la paz a mi amiga Luz Emilia Alvarez, porque encontró a su hijo, este hallazgo vino a traerle paz», expuso.

Dijo por último que «yo seguiré luchando hasta encontrar a mis hijos, no descansaré hasta traerlo de nuevo a casa», finalizó.