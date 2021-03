– Llama secretario de Salud a tomar con prudencia la Semana Santa para evitar una tercera ola por COVID-19

– Hoy se confirmaron 48 nuevos casos y 3 defunciones más en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Al estar por cumplirse un año de que se diagnosticara el primer caso de COVID-19 en Sonora, el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, llamó a la población a reducir la movilidad en el estado, ya que es la única forma de impedir la propagación del virus.

Resaltó que las playas en la entidad han lucido llenas durante los últimos días y llamó a la población a ser consientes y esforzarse para evitar una posible tercera ola de esta enfermedad.

“Qué lástima que continuando de esta forma fomenten la tercera ola de contagios en la entidad, ya no me voy esperar a decirte que limites tu movilidad en Semana Santa y Semana de Pascua, si desde este fin de semana ya saliste de vacaciones, reflexiona si quieres realmente que una tercera ola de contagios llegue junto a todo lo que implica”, indicó.

“El día de mañana se cumple un año de que tuvimos el primer caso positivo a Covid-19 en Sonora, no te pierdas la misa conmemorativa que será televisada a las 9:00 de la mañana a todo el estado y oficiada por el Arzobispo Don Ruy Rendón, así como habrá oración en diferentes templos e iglesias con servicios en todas las comunidades religiosas, te invito a unirte a un acto conmemorativo a fallecidos y enfermos de COVID-19 así como a todo nuestro personal de salud que sigue en la batalla contra este virus, mañana a las 2:30 de la tarde por un minuto aplaude o toca tu claxon en honor a ellos”, señaló.

En el informe de actualización de este día se informó que se sumaron 48 nuevos casos, en 26 mujeres y 22 hombres; acumulándose 68 mil 316 casos en total desde el inicio de la pandemia. Los nuevos pacientes son residentes de: Hermosillo 21; Caborca 8; Pitiquito y Cajeme 4 cada uno; Nogales 3; San Luis Río Colorado, Navojoa, y Magdalena 2 cada uno; Empalme y Carbó 1 cada uno.

Hoy se confirmaron 3 decesos por COVID-19, en 3 hombres, dos de ellos residentes de Cajeme y uno de Hermosillo, con lo que se acumulan 5 mil 886 defunciones.

Hoy no se confirmaron casos pediátricos y se sumó un caso en una mujer embarazada; con lo que se acumulan 465 en total. A la fecha, se han recuperado 61 mil 122 personas de COVID-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 68,316 casos confirmados y 5,886 defunciones

Defunciones registradas el 15 marzo de 2021: 3

Cajeme: 2

Hermosillo: 1

Hombres: 3

Institución Médica

IMSS: 3

Casos confirmados el 15 de marzo de 2021: 48

Hermosillo: 21

Caborca: 8

Pitiquito: 4

Cajeme: 4

Nogales: 3

San Luis Río Colorado: 2

Navojoa: 2

Magdalena: 2

Empalme: 1

Carbó: 1

Mujeres: 26/ Hombres: 22

Institución Médica

Secretaría de Salud: 29

IMSS: 18

Issste: 1

Acumulados

Defunciones: 5,886

Hermosillo: 1,954

Cajeme: 1,012

Nogales: 482

San Luis Río Colorado: 479

Guaymas: 343

Navojoa: 261

Agua Prieta: 201

Caborca: 157

Huatabampo: 134

Cananea: 117

Empalme: 104

Etchojoa: 84

Puerto Peñasco: 74

Magdalena: 68

Nacozari de García: 49

Benito Juárez: 41

Santa Ana: 41

Bácum: 40

San Ignacio Río Muerto: 22

Ímuris: 22

Gral. Plutarco Elías Calles: 21

Fronteras: 16

Pitiquito: 14

Álamos: 13

Cumpas: 13

Ures: 9

Naco: 9

Moctezuma: 9

Sahuaripa: 8

Rosario: 8

Villa Hidalgo: 7

Baviácora: 7

Benjamín Hill: 6

Altar: 6

Bacoachi: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 4

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Banámichi: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Granados: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Tepache: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

Mujeres: 2,520/Hombres: 3,366

Institución Médica

IMSS: 3,683

Secretaría de Salud: 1,672

Isssteson: 409

Issste: 113

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 68,316

Hermosillo: 32,143 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 9,398 que representan el 14% del total.

Nogales: 4,377 que representan el 6% del total

Guaymas: 3,144 que representan el 5% del total

San Luis Río Colorado: 3,022

Navojoa: 2,899

Caborca: 2,792

Cananea: 1,865

Huatabampo: 1,301

Empalme: 1,186

Agua Prieta: 1,153

Etchojoa: 673

Magdalena: 577

Puerto Peñasco: 483

Santa Ana: 364

Nacozari de García: 324

Bácum: 270

Álamos: 226

Pitiquito: 235

Gral. Plutarco Elías Calles: 199

Benito Juárez: 178

San Ignacio Río Muerto: 160

Sahuaripa: 153

Baviácora: 132

Ímuris: 94

Ures: 91

Altar: 74

Cumpas: 70

Moctezuma: 66

Rosario: 63

Bacoachi: 51

Yécora: 45

Fronteras: 44

Benjamín Hill: 38

Naco: 33

Arizpe: 32

Aconchi: 30

Nácori Chico: 28

Sáric: 26

Carbó: 24

Arivechi: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Villa Hidalgo: 16

Granados: 15

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 14

San Pedro de la Cueva: 13

Cucurpe: 12

Rayón: 10

Tepache: 10

Bacerac: 8

Huásabas: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 5

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

Huépac: 4

Mazatán: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Suaqui Grande: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 36,699/Hombres: 31,617

Institución Médica

Secretaría de Salud: 48,052

IMSS: 13,809

Isssteson: 5,126

Issste: 1,090

Sedena: 224

Semar: 15

Casos estudiados: 120,082

Confirmados: 68,316

Descartados: 51,766

Cuadro leve: 12,139

Pacientes activos: 1,225

Pacientes en seguimiento terminado: 10,914

Curados: 50,208

Hospitalizados: 83

Estables: 30

Graves: 52

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva:1

