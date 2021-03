Reconoce Gobernadora Pavlovich a personal del sector salud por su entrega durante la pandemia

Hermosillo, Sonora.- El personal que labora en el sector salud ha brindado una lección de humanidad ya que con su entrega y sacrificio, a lo largo de un año, han atendido con gran profesionalismo y vocación de servir a la población que ha padecido COVID-19, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al homenajear a quienes han estado al frente de la pandemia desde que se registró el primer caso.

Al encabezar la conmemoración “Sonora Camino al Mañana”, la mandataria estatal reconoció el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores del sector salud por su entrega y sacrificio al atender a quienes han padecido COVID-19.

“Ustedes, el personal de salud, público y privado, nos han dado una gran lección a la humanidad, ustedes han sido generosos, han sido resilientes, han sido pacientes, han sido sumamente fuertes, yo les agradezco su tiempo y entrega, estamos aquí para recordar a aquellos que ya no están con nosotros, pero también estamos aquí para agradecerles todo el apoyo que nos siguen brindando todos los días”, señaló.

Acompañada de Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud en Sonora, la gobernadora Pavlovich inició la jornada conmemorativa de este primer año de la llegada del COVID-19 al estado, con una misa por la salud de los pacientes que luchan contra esta enfermedad, en memoria de las personas que han perdido la batalla y en honor de los héroes y heroínas de bata blanca que han fallecido a causa de este virus y de los que lo siguen enfrentando salvando vidas; posteriormente, asistió a la charla virtual con el campeón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Óscar Valdez.

La mandataria estatal también acudió al Hospital General del Estado de Sonora, donde en punto de las 14:30 horas, al unísono de las sirenas de ambulancias, torretas de patrullas, claxons de automóviles y aplausos, se reconoció a todo el personal médico que ha dado la batalla durante esta pandemia.

“Yo les pido que no bajen la guardia, sigamos luchando, sigamos trabajando, sobre todo por todos ellos que arriesgan la vida todos los días por nosotros y por los enfermos, los que están aquí, el personal de salud, de frente, valiente; por ellos debemos ser generosos, debemos de ser solidarios, y no, no nos podemos dar el lujo de bajar la guardia”, indicó.

Marcos José Serrato Félix, director del Hospital General del Estado de Sonora, recordó que hace un año se hacían simulacros para la recepción de pacientes COVID y revisión de todos los protocolos y minutos más tarde, se recibió al primer paciente positivo, “hemos aprendido el valor de la palabra resiliencia, hemos salido adelante, estamos preparados y, sin embargo, sabemos que la batalla aún no termina, lo más importante es que no aflojemos, el COVID no se ha ido, nos ha dado un respiro pero no se ha ido, tenemos que seguirnos cuidando”

Paloma Valdovinos Morales, coordinadora estatal de Gestión del Cuidado Enfermero en la Secretaría de Salud, expresó lo difícil que ha sido para el personal de salud el último año de trabajo, sin embargo, han sabido adaptarse para brindar la mejor atención a las y los sonorenses.

“Ya cumplimos un año de estar en los hospitales, en los centros de salud, viviendo una situación que para nosotros es histórica, si bien tiene precedentes por otras pandemias que ha habido, en nuestra era no había sucedido algo tan fuerte o tan pesado como esto y sobre todo, tan repentino, tuvimos que realizar diferentes estrategias para podernos preparar, estábamos acostumbrados a capacitarnos como personal de salud de manera continua, sin embargo tuvimos que cambiar la estrategia de capacitación, así que teníamos que ver cómo capacitar a mucha gente de la misma manera pero a distancia”, dijo.

Óscar Valdez, campeón del peso Súper Pluma del Consejo Mundial de Boxeo, agradeció al personal del sector salud por todo el trabajo que ha hecho por la población y llamó a las y los sonorenses a que no bajen la guardia durante el periodo de Semana Santa.

“Se entiende que muchas personas puedan estar desesperadas, que quieran salir, más que ya viene Semana Santa, queremos estar con la familia, pero creo que es más importante la salud de la familia, mientras tanto que no salgan las vacunas para todos nuestros seres queridos, y adultos mayores y que todos estemos bien, ya serán momentos de disfrutar con la familia, de salir a donde tengamos que salir, pero escuchar esas palabras te hacen abrir los ojos, a mí no me gustaría de alguna manera enfermar a mis padres, a mis abuelos, o gente mayor que son los que más tienen problemas y más se nos pueden ir con esta pandemia”, mencionó.

Presentes: Epifanio Salido Pavlovich, jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal; David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública; y Gabriel Tapia Montiel, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.