Descubren gigante yacimiento de petróleo al Sur de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) descubrió un nuevo yacimiento petrolero “muy grande” en su natal estado de Tabasco, por lo que irá la siguiente semana a visitar el lugar.

El mandatario dijo este viernes, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que la visita al sitio la realizará el Día de la Expropiación Petrolera, es decir, el 18 de marzo.

“Yo voy a ir allá a finales de marzo. Bueno, voy a estar el día 18 de marzo porque descubrimos un campo petrolero en Tabasco muy grande, grande, grande y voy el 18 de marzo allá”, aseveró.

De acuerdo con el medio local XEVT, el gobernador de la entidad, Adán Augusto López Hernández, dijo en una breve entrevista que el pozo encontrado, al cual se refirió el presidente, se localiza en el municipio de Centro.

Dijo que el yacimiento se ubica en la zona de Ocuiltzapotlán, mismo que ya se encuentra en su etapa de perforación.

Apuntó que es un gran pozo en tierra y representará el tercero en niveles de producción en todo el país.

“Es un gran yacimiento en tierra, después del que se está ya iniciando la producción, en Huimanguillo, de los Pozos Quesqui; hay uno en Nacajuca, Cibix y el tercero, es este de la mayor productividad en el país”, reveló López Hernández.

Según El Financiero, el hallazgo se encuentra en el pozo terrestre Dzimpona, que tiene el permiso de exploración desde el 2019 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Con dicha resolución (CNH.E.66.008/19), se estima que se generen 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalentes.

El citado medio señala que el costo estimado para la explotación de Dzimpona fue de 829 millones de pesos.

No obstante, el gobernador y el presidente no han adelantado más información sobre el hallazgo del nuevo campo de petróleo. Pemex ya estaría laborando en el lugar.

Asimismo, el ejecutivo federal señaló que las dragas de Tabasco ya están trabajando y se está llevando a cabo un plan de control de presas tras las inundaciones que ocurrieron en la entidad.

Dijo que han estado ayudando a la gente afectada y que esto seguirá hasta que no falte nadie en recibir el apoyo económico y los enseres que les corresponden.

“Tan es así, que no podemos tener todas las estufas, todos los refrigerados que se requieren porque no tiene capacidad la planta productiva nacional y como no queremos comprar estos electrodomésticos en el extranjero, pues es de acuerdo a lo que está entregando la industria nacional. Pero a todos se les está entregando enseres, estufas, refrigeradores, camas y otras cosas”, detalló.

López Obrador apuntó que los municipios de Macuspana, Nacajuca, Centla y Centro han recibido casi en su totalidad los apoyos,. No obstante, se dejarán de hacer las entregas durante las elecciones.

“Se va a suspender a finales de marzo, por la veda electoral, y luego se sigue entregando para concluir con todos”, señaló.

Para realizar la evaluación de los damnificados el presidente viajará a la entidad a finales de mes.

“Para hacer la evaluación sobre los damnificados voy a estar, creo que el día 31 de marzo. Sí, es un miércoles, ya de la Semana Santa”, puntualizó.