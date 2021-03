Discriminan a jovencita en salón de uñas por sufrir de Vitíligo

Coahuila. – A través de redes sociales, una joven dio a conocer en su perfil como una empresa saltillense dedicada a la aplicación de uñas, la discriminó por sufrir de vitíligo, situación que decidió compartir con el fin de crear consciencia al fin de evitar este tipos de actos que segregan a las personas y que propician actos discriminatorios, por lo que las redes sociales estallaron ante esto.

Con más de mil veces compartida, la publicación de la joven coahuilense de nombre Thania, se viralizó rápido, pues todos mostraron simpatía por lo que sufrió y muchos han expresado que autoridades como Derechos Humanos deberían intervenir, pues los derechos y garantías de la joven fueron violentados.

Asimismo, la joven manifestó en su publicación que esto no lo realizaba con el fin de dañar la imagen de algún negocio o algo por el estilo, sino con el fin de evidenciar la discriminación y crear un poco de conciencia entre los ciudadanos y no incitar a la discriminación y violencia.

«Quiero contarles algo, y no es con el fin de perjudicar a nadie si no con el fin de informar. El día sábado hice una cita para mañana aplicarme gelish, y hoy recibí este mensaje. Les dejo esta información. El vitíligo es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel en manchas. Las áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo. La afección puede afectar a la piel de cualquier parte del cuerpo. El vitíligo afecta a las personas de todo tipo de piel, pero puede ser más perceptible en las personas de piel más oscura. Esta afección no pone en riesgo la vida ni es contagiosa.», se puede leer en la publicación.