Requieren a Energía Sonora para cumplir convenio en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- El alcalde Kiko Munro confirmó que, con el objetivo de cumplir con la legalidad y generar a la comunidad de Puerto Peñasco los beneficios acordados, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco entregó a Energía Sonora A.C., un requerimiento para que dé cumplimiento a las obligaciones que tiene en el convenio de operación de dos aerogeneradores en este municipio.

El presidente de Puerto Peñasco reveló que se trata de un procedimiento administrativo, que nada tiene que ver con el proceso electoral en curso, ni con asuntos político-partidistas, y, en caso necesario, se llegará a un proceso judicial en defensa de los intereses de los puerto peñasquenses.

Destacó que la intención primordial es hacer valer las cláusulas del convenio signado en agosto de 2015, entre la mencionada Asociación Civil y el Ayuntamiento de Puerto Peñasco, mismas que no han sido cumplidas a cabalidad en los últimos cinco años.

Dijo que lo que se busca es que Energía Sonora presente una serie de elementos soporte dentro de los 10 días naturales, donde se dé cumplimiento con la información que se está requiriendo, como

es a cuántas familias de Peñasco se apoya con energía limpias, la investigación del potencial eólico del municipio, la sustitución de focos convencionales por ahorradores, generar una cultura de apego a las energías limpias, capacitar a los jóvenes en la importancia de energías verdes, entre otros.

El alcalde subrayó que todo esto se hace con el claro interés de representar a cabalidad los intereses de la comunidad de Puerto Peñasco y reclamar los beneficios que le corresponden a la misma, derivado de la inversión con recursos públicos por 75 millones de pesos que se aplicaron en el parque eólico Energía Sonora, mismo que tiene varios meses sin operar.

Es importante aclarar que se trata de un primer paso, con un procedimiento administrativo, basado en el incumplimiento del convenio firmado y en recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para no caer en omisión y, además, para iniciar con un proceso ordenado de entrega-recepción del Gobierno Municipal, que habrá de darse en septiembre próximo, expuso.

Kiko Munro expuso que el proceso administrativo contra Energía Sonora no es nuevo, pues se viene atendiendo desde 2020 y busca proteger los intereses de los puerto peñasquenses, como sucedió con los procesos que en su momento se entablaron con TECMED por la recolección de basura y

Marina Vallarta por la operación de las lagunas de oxidación, mismos que resultaron en triunfos o buenos resultados para el pueblo de Peñasco.

Agregó que este procedimiento busca respuestas claras de la Asociación Civil, que deberá de presentar a más tardar el 6 de abril de 2021, con el fin de ir allanando el camino para que los aerogeneradores sean entregados al Ayuntamiento (porque son de su propiedad) y generar programas de auto abasto de electricidad para alumbrado público de la ciudad y la operación de equipos de bombeo que suministran el agua a la misma.

El presidente municipal notificó que de la respuesta que emita Energía Sonora A.C., dependerán las acciones a seguir y la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial ante un Tribunal Contencioso Federal, porque los recursos invertidos provinieron del Gobierno Federal.

Ratificó que el requerimiento emitido a Energía Sonora coincide con la coyuntura de un proceso electoral, pero no es algo nuevo, además de que no se emitió contra alguna persona en particular y nada tiene que ver con fines político partidistas.